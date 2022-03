Le YouTube sans pub, c’est fini : Vanced cède aux menaces de Google !

YouTube Vanced, cette application bannie du Play Store pour avoir l’outrecuidance de supprimer la pub sur la plate-forme de Google, ne sera plus mise à jour. Rappelons que Vanced permettait aussi d’écouter le contenu des vidéos avec l’écran éteint tout en gardant ses abonnements, ses favoris et ses playlists du YouTube traditionnel grâce à microG. Avec la fonctionnalité Sponsored Block, Vanced zappait aussi les passages où les YouTubeurs faisaient la promotion de NordVPN, Genshin Impact, etc.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022