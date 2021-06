Le VPN CyberGhost en promo à -83 % : protégez tous vos appareils

Cette fois-ci c’est décidé, vous allez franchir le pas et vous équiper d’un VPN. Ça fait longtemps que vous y pensez et vous êtes maintenant résolu à ne plus être une victime sur Internet : incursion dans votre vie privée, tracking, censure, pans entiers d’Internet inaccessibles… Trop c’est trop. C’est le bon moment puisque CyberGhost est à seulement 2 €/mois en ce moment avec une promo exceptionnelle de -83 %…

Vous pensiez que ça n’était pas pour vous et puis vous avez changé d’avis. Il faut dire que vous en avez un peu marre de ces publicités pour des vacances en Croatie ou pour des chaussures de sport après avoir fait une recherche sur Google sur Zagreb ou envoyé un mail à votre pote pour courir avec lui. Et puis il y a les données récupérées par votre fournisseur d’accès Internet, les sites qui ne sont plus accessibles en France par décision de justice (une justice sans juge d’ailleurs), les interceptions de données sensibles, etc. Et si vous vous demandez si un VPN est vraiment efficace, demandez-vous pourquoi les responsables chinois ou russes sont particulièrement nerveux quand on leur parle de cette technologie…

Pourquoi utiliser un VPN ?

Protection de la vie privée et anonymat

Un VPN c’est un tunnel dans lequel passe votre trafic Internet. Ce dernier est chiffré avec des algorithmes puissants comme le AES-256 et répondant à certains protocoles de sécurité. CyberGhost propose les classiques OpenVPN et IKEv2, mais aussi le récent WireGuard. Un nouveau protocole open source plus récent, plus efficace et plus sûr. Déblocage de sites

Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe de nombreux sites qui sont interdits en France. Oui oui, comme en Chine ou en Biélorussie. Des sites d’informations, des sites de revues scientifiques (accusés de piratage alors même que vous payez ces recherches avec vos impôts), des sites de stream ou de téléchargement de Torrent. La France censure OKLM comme disent les jeunes. Un VPN, c’est la possibilité de contourner les blocages en tout genre. Netflix du monde entier et sport C’est un peu plus léger, mais un VPN permet d’accéder au contenu Netflix, Amazon Prime ou Disney+ de différents pays. Les USA par exemple proposent bien plus de contenus et des films plus récents pour ces plates-formes. Avec une IP américaine, japonaise, canadienne ou argentine, vous accéderez à tout cela. Vous aimez la F1, le foot ? Au lieu de payer un abonnement hors de prix pour 80 % de matchs indigents, il est possible d’accéder à des chaînes locales qui diffusent les matchs.

Les avantages de CyberGhost

CyberGhost propose une liste de compatibilité très conséquente. Vous pouvez l’installer sur vos routeurs, smartphone, SmartTV (Android TV), tablette, PC, consoles, etc. Vous pouvez protéger jusqu’à 7 appareils avec un seul compte. CyberGhost propose des tutos pour l’installation, mais sur PC ou mobile, il suffit d’installer l’appli ou le programme et de cliquer sur un bouton pour se connecter au serveur de plus rapide.

Et si vous désirez une IP vraiment exotique, Cyberghost propose 7220 serveurs dans 91 pays : choisissez votre emplacement et cliquez sur « Connecter ». C’est facile.

-83 % : le VPN le moins cher

Tout ça pour 2 €/mois ? Oui. Il faudra juste payer en une fois pour 3 ans de tranquillité, soit 78 €. Avec cette formule, vous avez en plus 3 mois gratuits et 45 jours pour revenir sur votre décision. C’est le VPN le moins cher du marché puisque ExpressVPN coûte la bagatelle de 5,77 €/mois et que NordVPN est à 2,54 €/mois. N’hésitez plus !