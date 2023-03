Le Top 8 des meilleurs bots Twitter en 2023

Si vous utilisez Twitter, vous n’êtes pas forcément au courant de l’existence de « bots » très utiles. Il suffit de mentionner ces comptes spéciaux dans un tweet pour télécharger une vidéo, dérouler un « thread », coloriser une photo, être prévenu d’un tremblement de terre, etc.

Vous aimez Twitter ? Vous êtes cinglé. Bon, nous sommes aussi atteints par ce drôle de syndrome de Stockholm, alors on ne va pas vous jeter la pierre. Si vous êtes dans cet enfer fraîchement racheté par Lex Luthor, vous avez sans doute déjà été bloqué au moment de télécharger une vidéo ou lorsque vous voulez lire un fil sans trop vous prendre la tête. Pour vous aider, il existe des bots. Attention, il ne s’agit pas de faux comptes de Renaissance, mais de gentils comptes tenus par une IA ou un script permettant de vous faciliter la vie. Voici donc les 8 comptes de bots à suivre pour une meilleure expérience sur Twitter. Donnez-nous les vôtres dans les commentaires si le cœur vous en dit…

1/ @SaveMyVideo

Depuis que le très connu @this_vid s’est fait suspendre pour d’obscures raisons, il faudra compter sur @SaveMyVideo pour enregistrer une vidéo postée sur Twitter. Abonnez-vous d’abord au compte puis répondez à un tweet vidéo en le mentionnant. Vous recevrez alors une réponse avec un lien pour télécharger le fichier. Pratique !

2/ @ThreadReaderApp

La nouvelle mode sur Twitter, ce sont les « thread » ou fils de tweets. Lorsqu’on a plein de choses à dire et que la limite de 280 caractères est un obstacle, il est possible de rédiger des messages les uns à la suite des autres. Pour le lecteur c’est parfois compliqué de suivre le discours. Abonnez-vous à @ThreadReaderApp et répondez au premier tweet du fil pour obtenir un lien qui va vous le formater sous forme d’article. Magique.

3/ @RemindMe_OfThis

Pour ne surtout pas oublier d’insulter ce « crypto bro » qui a prédit un Bitcoin à 300 000 dollars pour la fin du mois, il existe une solution ! Suivez @RemindMe_OfThis et mentionnez-le avec un délai par exemple : « @RemindMe_OfThis next month ». Le tweet remontera alors chez vous à ce moment-là.

4/ @earthquakebot

Suivez @earthquakebot pour savoir lorsque la terre tremble quelque part sur le globe. Vous aurez les coordonnées du séisme et un lien vers Google Maps.

5/ @colorize_bot

Pour coloriser une photo en noir et blanc, suivez @colorize_bot et taguez votre photo. Le bot vous répondra avec un magnifique cliché en couleur ! Amusant.

6/ @MakeItAQuote

@MakeItAQuote est très rigolo : il permet de faire une image avec une citation à partir d’un tweet. Quand Aurore Bergé tweete une bêtise, vous pouvez en faire une œuvre d’art.

7/ @freegamefinding

@freegamefinding est un bot qui est associé au subreddit FGF : dès qu’un jeu vidéo passe en gratuit, vous êtes automatiquement prévenu !

8/ @pikaso_me

Suivez @pikaso_me et taguez le tweet que vous voulez capturer avec la commande « @pikaso_me screenshot this ». Vous allez alors exporter l’image pour disséminer la haine sur les autres réseaux sociaux. Un bot pour les psychopathes que nous sommes tous.

Twitter est en endroit bienveillant avec des utilisateurs super sympas qui… Non, c’est faux. Il n’y a que des maboules ici. Ne venez surtout pas si vous n’avez pas encore de compte. Par contre, si vous êtes déjà contaminé, rejoignez-nous : @AndroidMT.