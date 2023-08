Le SMS est mort : le RCS se généralise !

C’est quoi le RCS ?

RCS est une anagramme qui signifie Rich Communication System, ou système de communication enrichi. Créé en 2007, ce standard est très proche du fonctionnement de WhatsApp : réactions aux messages, envoi simplifié de médias, groupes de conversations… Cet outil, qui fonctionne sur données mobiles, est d’ailleurs un concurrent direct à la messagerie iMessages d’Apple. Google essaie donc d’en faire le nouveau standard, en s’érigeant en ambassadeur universel du RCS.

Le nouveau système par défaut d’Android

L’un des principaux freins à son déploiement est, depuis plusieurs années, le refus systématique d’Apple à adopter le standard RCS. Sans doute par peur de cette concurrence, la marque à la pomme a donc tenté d’empêcher sa généralisation. Mais Google vient d’annoncer, dans une récente note de blog, que le RCS serait le mode par défaut de la messagerie SMS d’Android.

No more opting in — RCS is now enabled by default https://t.co/x4jfOT1ZqS — Android Police (@AndroidPolice) August 8, 2023

RCS : une messagerie à haut niveau de service

La messagerie boostée au système RCS vient donc avec son lot de fonctionnalités. Tout d’abord, les échanges sont entièrement sécurisés via le standard E2EE, End to End Encrypted. De plus, elle donne accès à la possibilité de créer des groupes de chat, une fonctionnalité en cours de déploiement depuis quelques mois. De plus, les conversations où le RCS est activé vont bénéficier d’outils d’échanges enrichis, allant de l’échange d’images, de GIFs ou encore à la réaction aux messages.

Excited that RCS messages on @Android will now be fully end-to-end encrypted by default, including group chats.🔒 https://t.co/cJOQsKaaE9 — Sundar Pichai (@sundarpichai) August 9, 2023

Activer ou désactiver la messagerie RCS ?

Si ce mode de communication est donc le nouveau standard pour les messages Android, il est toutefois possible de le désactiver. Pour ce faire, rien de plus simple :

Allez dans les Paramètres de votre messagerie

de votre messagerie Accédez aux options de Chat RCS

Désactivez la coche de l’option Activer les chats RCS

Pour activer l’option, il vous suffit simplement de suivre ces mêmes étapes, mais cette fois-ci, en réactivant la coche Activer les chats RCS.

Si vous faites le choix de conserver le RCS, gardez cependant en tête que ses options ne sont activées que si les deux interlocuteurs ont activé l’outil et sont connectés à Internet. Le cas contraire, vous devez repasser aux SMS conventionnels.