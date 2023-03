Le Samsung Galaxy S23 Ultra est-il un gros tricheur ?

Depuis l’arrivée des premiers modules photos de haut niveau sur smartphone, l’un des objectifs de la plupart des fabricants est de pouvoir fournir des photos du ciel étoilé en haute définition. Ambitieux, quand on sait à quel point ce genre de clichés est dur à obtenir, même avec un appareil photo de haute qualité et un professionnel derrière la machine. Pourtant, il paraîtrait que Samsung ait enfin touché au but. Son S23 Ultra prend des photos incroyables de la Lune, grâce à sa fonction Space Zoom. Fini la boule blanche difforme, cette fois-ci le smartphone permet de visualiser notre satellite dans les moindres détails.

I don’t know who needs to take a 100x photo of the moon, but clearly the Galaxy S23 Ultra is the phone for you pic.twitter.com/IIe33Vr6rI

— Marques Brownlee (@MKBHD) February 7, 2023