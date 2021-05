Le S Pen : l’invité surprise du Samsung Galaxy S21 Ultra

Depuis le tout premier Galaxy Note en 2011, le S Pen est le stylet qui accompagne ces appareils ultras haut de gamme plutôt dédiés à un public de professionnels et de créatifs. Conçu par Wacom, le spécialiste de la palette graphique, ce stylet n’est pas un simple bout de plastique. Il s’agit d’un périphérique qui prend place dans un logement au sein même du châssis du téléphone et qui se recharge par induction. Or, Samsung a décidé de fusionner cette gamme des « Note »avec celle des « Galaxy S » Premium.

Un périphérique qui vaut le détour

Pour la première fois, le Samsung Galaxy S21 Ultra sera donc compatible avec le stylet S Pen. Il faudra l’acheter au prix de 39,90 € (alors qu’il est offert avec le Note20 Ultra) et il faudra aussi s’offrir un étui permettant de ranger le périphérique : comptez 79,90 € avec le stylet. Pour l’instant le S Pen du Galaxy S21 Ultra propose presque l’intégralité des fonctionnalités, mais la version Pro qui devrait sortir dans les prochaines semaines en ajoutera d’autres…

Les fonctionnalités avec le S Pen et la version Pro

Avec un S Pen, il est déjà possible de prendre des notes : une pression plus ou moins forte sur la pointe permettant de varier l’épaisseur ou la transparence du trait. Comme le temps de réaction a été revu à la baisse sur cette génération (de 42 à 9 millisecondes), on a vraiment l’impression d’écrire sur une feuille de papier. Le bouton latéral permet de prendre des captures d’écran, de faire office de déclencheur photo et de réaliser les « Air Actions ».

Ces dernières permettent d’utiliser le S Pen pour contrôler votre appareil « à la baguette » : lancer une application récente, revenir à la page précédente ou à l’écran d’accueil. Grâce à un petit cercle visible sur l’écran lorsque le stylet est presque au contact, il est possible de déterminer l’endroit où vous allez écrire. On peut aussi sortir et utiliser le stylet même lorsque l’appareil n’est pas déverrouillé, comme on le ferait avec un bloc-note.

Un nouveau mode d’interactivité avec votre Galaxy S21 Ultra

Le S Pen permet aussi de prendre des notes manuscrites qui seront immédiatement converties en mode « traitement de texte ». On peut donc naturellement écrire un e-mail à la main. On peut aussi annoter un PDF, prendre une note vocale, faire une « sélection intelligente » pour extraire le texte d’une image et demander une traduction à la volée. Moins « Pro », mais tout aussi sympa : les messages animés permettant d’annoter des vidéos et les AR Doodle ajoutent une touche de réalité augmentée.

Avec le S Pen Pro, plus épais et plus maniable, on pourra prendre des photos et contrôler à distance le smartphone pour s’en servir comme d’une télécommande lors d’une présentation par exemple. Ce prochain stylet intelligent sera aussi compatible avec les dernières tablettes Galaxy Tab, mais nous vous en reparlerons prochainement…