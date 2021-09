Le retour au bureau : quelques astuces pour se motiver

Avec un code promo Notino, il vous sera facile d’apporter un peu de paillettes et de couleurs à ce retour si morose. Rien de mieux pour cela que de mettre un bon coup de pied dans votre routine beauté et de prendre soin de vous autrement. Voici donc quelques astuces pour bien vivre la reprise du travail !

1) On change de tête !

Vous en avez assez de cette coupe un peu vieillotte, de votre couleur terne, et de ces cheveux filasse ? Lancez-vous dans la coloration maison, prenez soin de vos belles boucles et pensez à faire de temps en temps des soins réparateurs. Osez les ombres à paupières qui mettent en valeur la couleur de vos yeux ou un joli rouge à lèvres rouge pour réveiller un peu votre outfit de working girl. Vous rentrez de vacances avec un beau teint hâlé que vous comptez bien garder tout l’hiver ? Pensez à l’entretenir en vous tartinant généreusement de crème hydratante, en vous regardant dans le miroir chaque matin, vous aurez tous les jours la sensation de rentrer de vacances !

2) On se met au sport !

Vous appréhendez de reprendre les transports en commun, trop souvent synonymes de cohue aux heures de pointe et d’odeurs incommodantes ? Mettez-vous au vélo ou à la trottinette électrique, c’est un bon moyen de rentabiliser ce temps de trajet pour faire votre séance de sport quotidien et perdre ces trois petits kilos pris pendant vos congés. Rien de mieux que la brise du petit matin pour arriver bien réveiller et en forme au bureau, et rien de mieux que le vélo pour vous défouler après une journée prise de tête. Rentrer enfin serein et détendu du travail, quoi demander de mieux ?

3) On fait du tri dans sa garde-robe

Après les petites robes d’été fleuries et les tops colorés portés pendant les vacances, vous en avez assez des tailleurs gris et des chemises beiges ? La rentrée, c’est le moment idéal pour dépoussiérer votre dressing et changer de look. Faites du tri dans vos placards, videz vos armoires, donnez ou revendez ce qui vous déprime et faites place au neuf. On ose les formes plus actuelles, les motifs plus tendance et les accessoires originaux. Bannissez la routine et les couleurs ternes et mettez du peps dans votre garde-robe, c’est bon pour le moral !

4) On refait la déco de son bureau !

La simple vision de votre bureau vide, fade et morne vous met le cafard ? Faites place à la déco personnalisée, une déco qui vous ressemble et qui vous donne l’impression d’être un peu comme à la maison. Une photo de vos enfants, de votre chien ou de votre prochaine destination de vacances, un tas de notes autocollantes en forme d’étoile et de marguerite de toutes les couleurs, un petit cactus ou une plante verte, une pendule rigolote pour ne surtout pas manquer l’heure de la débauche et le tour est joué, votre espace de travail est méconnaissable !

Ces quelques lignes ne vous feront assurément pas retourner au travail débordant d’enthousiasme et la joie au cœur, mais elles vous permettront peut-être de voir cette rentrée autrement. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour la rendre aussi excitante que possible ! Bonne rentrée !

