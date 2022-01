Le point sur la sécurité des VPN mobiles en 2022

Les VPN, ou « réseaux privés virtuels », peuvent être utilisés en toute sécurité avec les téléphones, mais il existe des risques si vous ne choisissez pas un service fiable. Nous allons expliquer comment une application VPN fonctionne sur un smartphone, les implications légales et tout ce que vous devez savoir sur la sécurité des VPN mobiles en 2022.

VPN pour téléphones ? Qu’est-ce que c’est ?

Les VPN ajoutent une couche supplémentaire de sécurité à votre Internet, il est donc logique que vous en vouliez un sur votre smartphone. Après tout, les appareils mobiles sont devenus notre principal moyen de se connecter au monde qui nous entoure, que ce soit via les réseaux sociaux, les e-mails ou les messageries instantanées.

Les meilleurs VPN vous permettent de partager un compte sur 5 appareils ou plus, y compris sur les smartphones.

Les VPN peuvent-ils être utilisés en toute sécurité sur un téléphone ?

La réponse courte est oui – il est même parfaitement sûr d’utiliser une extension VPN Chrome sur votre téléphone. Tant que vous choisissez une application digne de confiance. Une application VPN de qualité vous permettra de changer le serveur par lequel vous vous connectez à Internet, masquant ainsi votre emplacement. Cela peut vous permettre d’accéder à des contenus réservés à certaines régions, ou de maintenir un certain degré de confidentialité en ligne.

Donc, si un VPN est conçu pour rendre votre connexion Internet plus sûre, quels risques un VPN peut-il entraîner ?

Les VPN qui enregistrent vos données

Les VPN qui contiennent des virus

Les VPN qui vendent vos données de navigation à des partenaires publicitaires

Des vitesses de navigation considérablement réduites

Votre principale préoccupation est simple : vous devez faire confiance au fournisseur de VPN pour veiller correctement sur vos données. Vous devez également être certain que l’application que vous utilisez est un véritable VPN, et non une arnaque.

Ironiquement, de nombreux cybercriminels comptent sur la crédulité de ceux qui font le plus d’efforts pour éviter les escroqueries. Cela signifie que les consommateurs doivent se méfier des produits antivirus gratuits qui sortent de nulle part, mais aussi des VPN qui proposent monts et merveilles sur le Google Play Store.

Même les VPN légitimes peuvent se livrer à des pratiques plutôt louches, comme surveiller vos données de navigation ou les vendre à des partenaires publicitaires. Vous pouvez être bombardé de publicités indésirables lorsque vous utilisez le service, par exemple.

De plus, un VPN de mauvaise qualité peut provoquer des ralentissements épouvantables. Par nature, un VPN a un impact sur vos vitesses de navigation. Cependant, les meilleurs services VPN (inévitablement payants) investissent pour s’assurer que cet impact est réduit à son minimum.

Vérifiez et revérifiez toujours un fournisseur de VPN avant de vous engager, et n’utilisez que ceux en qui vous avez confiance.

Les VPN sont-ils sûrs à utiliser sur un smartphone professionnel ?

Les VPN sont récemment devenus très populaires pour une utilisation personnelle, mais la réalité est que cette technologie était principalement utilisée pour les entreprises jusqu’à récemment. La possibilité de sécuriser vos données est une excellente chose pour les entreprises qui cherchent à renforcer leur sécurité, en particulier dans le contexte d’une pandémie qui voit un grand pourcentage d’employés travailler à domicile.

En d’autres termes, les VPN sont sûrs pour les entreprises, même lorsque vous les utilisez sur votre téléphone, mais vous devez vous assurer que vous les configurez correctement. Vous devez vous assurer que vous installez les VPN avec l’aide de votre service informatique, afin de disposer d’une stratégie centralisée et ciblée en matière de sécurité.

Pourquoi les entreprises devraient-elles utiliser un VPN sur un téléphone ?

Pour être franc, une entreprise moyenne n’aura pas besoin de VPN sur les téléphones de ses employés. Les VPN d’entreprise sont généralement plus orientés vers les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, car c’est souvent là que les utilisateurs travaillent réellement.

Toutefois, si votre entreprise se préoccupe grandement de la sécurité et veut s’assurer que chaque mm² de vos données est protégé, l’installation d’un VPN sur les smartphones de vos employés peut être une bonne idée. Ils peuvent de la sorte protéger leurs comptes de messagerie professionnelle contre le piratage et permettent d’accéder à des données sensibles lorsqu’ils sont en déplacement.