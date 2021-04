Le Pixel 5a de Google sortira en 2021, mais pas en France ! 

Google a démenti les rumeurs qui laissaient sous entendre l’annulation du Pixel 5a. Si le smartphone ne devrait pas voir le jour en France en 2021, il sera bel et bien commercialisé outre atlantique et au Japon. Cette décision logique fait suite à la pénurie de composants qui touche l’ensemble de l’industrie.

Le 9 avril dernier, un leaker nommé Jon Prosser affirmait sur Twitter que le Pixel 5a ne verrait pas le jour. Cette information a depuis été démentie par Google. La firme américaine confirme que son futur smartphone sera bien disponible. Cela dit, seuls les États-Unis et le Japon devraient avoir la chance de le voir débarquer.

Bad news.

“Barbet” (Pixel 5A) has been canceled. 😞

I’m told it’s due to the chip shortage, and as of this morning, it’s not moving forward.

Pixel 4A and 4A 5G will continue to be sold throughout 2021.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 9, 2021