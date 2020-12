Le pack Canal+, Netflix, Disney+ en promotion à 25 € par mois !

Canal+ propose en ce moment une série limitée avec Disney+ et Netflix pour seulement 25 €/mois. C’est le bouquet parfait avec des programmes pour toute la famille et vous n’aurez plus la désagréable surprise de vouloir commencer une série dont on vous a parlé, pour vous rendre compte qu’elle est exclusive à Canal+ ou à Netflix. Ce bouquet est aussi «à la carte» avec l’application myCanal et vous pourrez en profiter sur tous vos appareils.

Ce bouquet à 25€ par mois constitue la solution unique pour profiter des 3 meilleures plates-formes de stream du moment. Il s’agit d’une solution tout-en-un avec Canal+, Netflix et Disney+. Il ne s’agit pas d’une offre «100 % digital», vous pourrez donc accéder à tout le contenu sur votre TV depuis votre box ou depuis un décodeur dédié, il faudra cependant vous engager pendant 2 ans (avec un mois pour essayer et changer d’avis – 12 mois à 25 € et 12 mois à 30 €).

Une offre pour toute la famille…

Avec Canal+ vous avez le meilleur du cinéma (300 films inédits par an), du sport (Ligue 1, F1, Moto GP, Top 14, Premier League, etc.), des séries étrangères et des créations originales «Canal». Si vous n’en avez pas assez, Netflix est aussi de la partie avec Le Jeu de la Dame, Peaky Blinders, The Crown, Walking Dead, Breaking Bad, Cobra Kai, L’Attaque des Titans et des grands classiques du cinéma : Retour vers le Futur, La Guerre des Mondes, Casino, Indiana Jones, Blade Runner, Troie, Interstellar, Dune, Matrix, MadMax, Les Affranchis et des nouveautés tous les mois…

Enfin, Disney+ est la cerise sur le gâteau avec le meilleur des films et grands classiques Disney & Pixar, l’univers Marvel, mais aussi toute la franchise Star Wars avec la série qui a réconcilié les fans de longue date avec Disney : The Mandalorian (saison 1 et saison 2).

Pourquoi conseillons-nous ce bouquet TV ?

Un offre pour toute la famille

Un choix énorme… à la carte

Un mois pour réfléchir