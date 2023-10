Le Oppo Find N3 Flip sort aujourd’hui : tout ce que vous devez savoir !

C’est désormais chose connue : la marque Oppo ne commercialise plus de smartphones en France et dans bon nombre de pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, etc.) Bizarre pour une marque qui est pourtant sponsor officiel de la Ligue des Champions de l’UEFA, la compétition de football européenne la plus prestigieuse.

Toujours est-il que le dernier bébé de la marque ne devrait pas voir le jour chez nous. Commercialisé depuis le mois d’août en Chine et depuis la semaine dernière en Inde, le magnifique Oppo Find N3 Flip sort aujourd’hui sur le marché « global » : celui qui concerne le monde entier, excepté l’Asie. On devrait donc le retrouver aux USA, en Australie et partout ailleurs sauf sur le Vieux Continent. Attention, il sera quand même possible de l’acheter en ligne.

This is the OPPO Find N3 Flip. #OPPO #OPPOFindN3Flip pic.twitter.com/oUXoHl78Q8

Le prix ? 94 999 roupies indiennes. Oui, madame. Cela représente un peu plus de 1080 €. Mais pour cette somme, nous avons le droit à quoi ?

Le Oppo Find N3 Flip embarque un Soc MediaTek Dimensity 9200 avec 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage de type UFS 4.0. L’écran pliant LTPO propose une définition de 2520 x 1080 pixels avec une résolution de 403 DPI, un rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. L’écran externe de 720 x 382 pixels (30-60 Hz) affiche du 250 DPI. L’appareil embarque une batterie de 4300 mAh avec charge rapide SuperVOOC 44 Watts.

Côté photo, on a le droit à un objectif principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation OIS. Surprise, le Oppo Find N3 Flip propose un téléobjectif de 32 MP pour les portraits, mais aussi un ultra grand-angle de 48 MP (f/2.2, 114° d’angle de vue). Comme les appareils OnePlus, il propose un « slider » sur le côté pour placer l’appareil en mode sonnerie, silencieux ou vibreur. Un appareil très classe comme on peut le voir sur ces images…

I am proud to say that I have mastered the art of folding and unfolding a flip phone without having to worry about breaking it in half.

And look at that cute panda. ☺️

Cover screen animations on the Oppo Find N3 Flip is just 🔥 pic.twitter.com/t210qOo2e3

— Alvin (@sondesix) October 14, 2023