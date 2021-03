Le nouveau pack «VPN Extra» de CyberGhost en promo à 4,09 € par mois (-84%)

Les VPN proposent maintenant des services annexes, mais il faut la plupart du temps mettre la main à la poche pour y avoir accès. Chez CyberGhost ils ont décidé de revoir leur formule et de proposer jusqu’au début du mois d’avril une offre «VPN Extra» avec tout le nécessaire pour votre sécurité :

► Un antivirus avec la solution Intego (Windows et Mac) pour vous protéger des malwares en tout genre avec en plus Privacy Guard pour éliminer les mouchards et Security Updater qui va pointer du doigt les failles exploitables sur votre système

► Un gestionnaire de mot de passe qui cumule AES-256 bit et RSA 4096 pour le chiffrement de vos sésames. Il fonctionne sous Chrome, Firefox, Opera, Edge, Brave et le navigateur maison bien sûr.

► Un navigateur privé ! Quand on voit que les navigateurs ayant pignon sur rue sont de plus en plus indiscrets, celui de CyberGhost ne vous laissera pas tomber.

► Un module permettant de chiffrer vos données dans le cloud de votre choix

► ID Guard Leak Monitor et Password Check dont nous vous avions déjà parlé.

Un VPN avant tout

Mais CyberGhost c’est avant tout un VPN, un service qui va chiffrer votre trafic pur le rendre illisible et qui va masquer votre emplacement géographique. Alors qu’on ne voyait ça que dans les films d’espionnage, ce genre de logiciel est presque devenu indispensable de nos jours pour éviter le flicage des institutions.

CyberGhost tire son épingle du jeu avec une interface claire sur ordinateur ou sur mobile, la possibilité de protéger 7 appareils en même temps, la grande variété des machines compatible (PC, Mac, Android, iOS, consoles, routeurs, FireTV, Android TV, etc.), les derniers protocoles de sécurité. C’est aussi le VPN avec le plus de serveurs : 6800 serveurs répartis dans 89 pays. Mais il ne s’agit pas que d’une question de chiffre puisque parmi ces serveurs on en trouve des spécialisés : NoSpy, Stream, Gaming et Téléchargement.

45 jours pour réfléchir

Cette nouvelle formule de CyberGhost qui est proposée jusqu’au début du mois d’avril est affichée à seulement 4,09 € mois, soit 49 € à payer en une fois pour une année. C’est une réduction de 84 % par rapport à la formule mensuelle qui est de 11,99 €. Une bonne affaire qui est sans risque puisque vous avez 45 jours pour revenir sur votre décision. Notez qu’il existe une offre «VPN Plus» à 3,25 €/mois (39 €/an), mais qui ne comprend ni l’antivirus ni le gestionnaire de mots de passe.