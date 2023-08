Le nouveau Find My Device est en retard ! La faute à Apple ?

C’est quoi Find My Device ?

Pour ceux qui n’auraient pas entendu parler de cet outil, il s’agit d’un tracker qui permet de retrouver un appareil Android grâce à la géolocalisation de son compte Google. Ainsi, depuis un navigateur, vous pouvez localiser votre appareil et, si nécessaire, le bloquer. Afin de renforcer l’outil, Google a annoncé, en mai dernier lors de la conférence Google I/O, le lancement d’un réseau plus puissant.

Un réseau puissant et plus connecté

Avec cette mise à jour, Google vise large. Find My Device pourra, dans cette nouvelle version, retrouver n’importe quel smartphone, appareil Android ou objet équipé d’un tracker Bluetooth. Ce nouveau réseau doit bénéficier d’une technologie proche de l’équivalent chez Apple, qui permet de géolocaliser un appareil grâce à l’ensemble des appareils iOS agissant comme de véritables nœuds d’identification.

A glimpse at the Find My Device network settings reveals more about how the feature may work when it rolls outhttps://t.co/AVvGeguYUo — Android Central (@androidcentral) July 31, 2023

Un déploiement estival repoussé

Du côté de Google, l’arrivée de ce nouveau réseau, fort de plus d’un milliard d’appareils Android, était annoncée en grande pompe pour cet été. Mais finalement, le géant de Mountain View a décidé de repousser son déploiement. En cause : Apple.

Google delays its upgraded Find My Device network until Apple can add safety alerts https://t.co/7I0ay14VRl pic.twitter.com/y02KMnXs5z — The Verge (@verge) July 30, 2023

Car oui, Google souhaite rendre compatible Find My Device aussi bien avec les appareils et trackers Android qu’iOS. Alors, face aux failles de sécurité de certains appareils comme les Air Tags, le choix a été fait d’attendre qu’Apple ait fini les mises à jour de sécurité avant de lancer la version enrichie de la géolocalisation made in Google.

L’arrivée de ce Find My Device renforcé est donc décalée à la fin de l’année 2023, au plus tôt. Dans l’attente, Google vient d’annoncer déployer certaines fonctionnalités en avance, comme les notifications d’alertes en cas de détection d’un tracker inconnu. De la même manière, il sera possible de lancer un scan depuis son appareil Android sous peu, afin de repérer tout appareil suspect autour de soi.