Le Microsoft Edge historique va disparaître

Utilisateur Windows 10, vous êtes peut-être encore sur la version d’origine de Microsoft Edge. Malheureusement pour vous, Microsoft va vous forcer la main. En effet, la version sous Chromium du navigateur, lancée en janvier 2020, remplacera définitivement la première mouture du navigateur. L’entreprise américaine a confirmé le déploiement d’une mise à jour cumulative le 13 avril 2021.

En effet, la firme de Redmond a annoncé officiellement la fin du support de la version d’origine de Microsoft Edge. Dès le 9 mars 2021, le suivi du navigateur sera stoppé. Plus aucune mise à jour de sécurité ne sera proposée. De fait, il sera dangereux de continuer à naviguer avec cette version, maintenant à la merci des bugs et des failles de sécurité.

Voilà pourquoi et afin de limiter les risques encourus par les utilisateurs, Microsoft préfère donc tirer définitivement un trait sur la première mouture d’Edge. Cette mise à jour cumulative concernera les versions 1803, 1809, 1903, 1909 et 2004 de Windows 10. D’après Microsoft, la version sous Chromium du navigateur offre « une sécurité intégrée et la meilleure interopérabilité avec l’écosystème de sécurité Microsoft, tout en étant plus sûr que Chrome pour les entreprises sous Windows 10″. Notez que si vous possédez déjà la dernière version de Microsoft Edge, seule la première version estampillée Legacy sera supprimée lors de la mise à jour.

À lire également : Windows 10 – Microsoft vous impose ses applications payantes

Au revoir EdgeHTML, bonjour Chromium

Pour rappel, Microsoft a choisi d’abandonner Edge et le moteur maison EdgeHTML en janvier 2020 face à une concurrence bien trop rude. Il faut dire que le navigateur a commencé sa carrière avec quelques handicaps, comme l’impossibilité d’installer des extensions. Chose possible chez Chrome, Firefox ou Opera. De fait, Microsoft a préféré opter pour le moteur Chromium, utilisé notamment sur Google Chrome et Opera. Chromium est un navigateur web open-source qui sert de base à plusieurs navigateurs.

Son moteur de rendu, qui répond au nom de Blink, permet de rendre la navigation plus stable et plus fluide. Ce pari semble avoir payé, puisque Microsoft annonçait récemment avoir séduit 600 millions d’utilisateurs à travers le monde. Il faut dire que le passage sous Chromium a permis à Microsoft de déployer Edge sur un grand nombre de supports comme Windows, macOS, iOS et Android.

Changez de Windows…ou de PC !

Vous avez un vieux Windows obsolète qui crache et qui tousse ? Passez à Windows 10 Famille à 145 € ou à Windows 10 Pro à 259 €. C’est votre vieux PC qui fait le bruit d’une roue de hamster ? Profitez des soldes chez Cdiscount, la Fnac ou Rakuten !

Source : 01 net