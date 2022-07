Le meilleur VPN c’est CyberGhost, et voilà pourquoi…

Quand on a décidé d’opter pour un VPN, on est confronté à une offre pléthorique. Il y a en effet beaucoup d’acteurs sur ce marché et il est difficile de faire un choix. Ici nous allons tout simplement vous présenter le meilleur VPN : CyberGhost.

De prime abord, CyberGhost est un VPN comme les autres avec des serveurs à l’étranger pour localiser sa connexion dans un autre pays, la possibilité de chiffrer son trafic Internet par un tunnel sécurisé et rester le plus anonyme possible. Pourtant nous mettons systématiquement CyberGhost en avant lorsqu’il s’agit de parler de VPN. Tout d’abord parce que durant ces 4 dernières années, nous les avons tous testés, sur PC ou sur mobile : NordVPN, ExpressVPN, PureVPN, Surfshark, etc.

S’il n’y a pas de réel maillon faible dans les 4 derniers cités, CyberGhost est au-dessus du lot…

Les points forts de CyberGhost

Un chiffrement AES256 sûr sur tous vos appareils avec les protocoles OpenVPN ou WireGuard

7808 serveurs répartis dans 91 pays

Pas de ralentissement dans votre débit

Des serveurs spécialisés dans le stream, le jeu et le téléchargement Torrent

Une politique inédite de confidentialité : CyberGhost ne peut pas vous trahir.

Pour ce dernier point, vous pouvez vous dire que tous les VPN disent ça. Pourtant ce n’est pas la première fois que CyberGhost est mis à l’épreuve. Les services de police du monde entier demandent parfois des comptes au VPN, mais comme il ne garde pas de journaux de connexion (zero logs), il n’a rien à partager avec qui que ce soit… CyberGhost dresse même un rapport des demandes qui restent lettre morte.

Le prix : un facteur clé !

Le nerf de la guerre ! Non seulement CyberGhost donne plus de garanties que ses concurrents, mais il est aussi moins cher avec un tarif de 1,99 €/mois alors que chez NordVPN, l’autre « gros » du secteur, il faudra débourser au moins 2,69 € (4,69 €/mois pour la formule la plus onéreuse).

Pour profiter du tarif de 1,99 €/mois, il faudra prendre la formule de 3 ans et comme pour tous les autres VPN, il faudra débourser la somme en une fois, soit ici 77,61 € (contre 112,56 € pour NordVPN avec une protection de seulement 2 ans).

CyberGhost propose aussi 3 mois complètement gratuits et une « garantie satisfait ou remboursé » de 45 jours.

Comme ça, pas de risque de faire le mauvais choix…