Le meilleur du hentaï : tentacules et petites culottes pour tous

Le hentaï est le genre pornographique des manga et des anime. Nous n’allons pas vous faire un cours d’histoire, mais les dessins à caractère sexuel existent au Japon depuis pas loin de 1000 ans. Et oui. Les connaisseurs savent bien qu’il existe de nombreux sous-genres et même des trucs très choquants pour nos yeux d’Occidentaux. Au Japon, s’il n‘est pas autorisé de dessiner des organes sexuels ou des poils pubiens, il est légal de mettre en scène des personnages apparemment mineurs : lolicon (pour les filles) et shotacon (pour les garçons). C’est ici qu’il y a une limite chez nous – et c’est un peu normal on va dire – puisque le site de scan de manga nhentaï.net a été rayé des tablettes chez nous en 2020. Si le site est « généraliste », le contenu lolicon ne plaît pas à tout le monde. Mais il y a un peu de tout dans les manga de ce type. On trouve des « furry » (des animaux andromorphes), du futanari (hermaphrodite), du bakunyu (des femmes aux seins surdimensionnés), mais aussi de l’inceste, des histoires de pipi et bien sûr les fameux tentacules.

Classique.

Dans cette sélection, que du contenu légal chez nous. Mais même si c’est autorisé, c’est quand même à 90 % louche. Si vous êtes ici, vous savez que « hentaï » signifie, en gros, « pervers » non ?

► HentaïHaven

Le « vrai » hentaï Haven ayant disparu, il ne reste que des clones qui « surfe » sur son nom. Celui-ci n’est pas mal avec des vidéos récentes et un classement par genre. On trouve même des vidéos en 1080p. C’est de loin l’interface la plus sympa de cette sélection.

► Hentaï-vostfr

Voici un site qui ne se contente pas de mettre énormément de contenu en prenant le risque de diffuser de la mauvaise qualité. hentaï-vostfr propose du contenu très récent avec des hentaï directement choppés au Japon. On trouve des anime bien sûr, mais aussi des scans de manga qui viennent de sortir dans l’archipel. Il est possible de télécharger tout ça, mais il faut s’inscrire.

► Trixhentaï

VOSTFR, indépendant, censuré ou pas, 3D : on trouve de tout sur Trixhentaï. Il n’y a pas que de la qualité, mais il y a tellement de contenus que vous trouverez forcément votre came. Un site tenu par un passionné qui poste tout ce qui fait plaisir à sa communauté. N’oubliez pas d’activer le bloqueur de pubs…

► Rule34.xxx

Connaissez-vous la règle 34 d’Internet ? Il s’agit d’un vieux mème de la préhistoire. Cette règle stipule que si « ça » existe, il y a forcément une version pornographique. Ce n’est pas 100 % japonais bien sûr, mais c’est un site intéressant avec des dessins assez spéciaux. Si vous voulez voir la version « Pr0n » des Pokémon, de la princesse Jasmine ou de Jessica Rabbit, c’est ici que ça se passe.