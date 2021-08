Le Kill Switch VPN : une sécurité primordiale

Le Kill Switch est une sécurité qui permet de couper la connexion VPN lorsque celle-ci n’assure plus son rôle. Le but est de suspendre Internet pour éviter que l’ordinateur se connecte « normalement », sans chiffrement, en laissant la connexion et son utilisateur vulnérable…

Se connecter à un VPN permet avant de tout de chiffrer ses données. Certes, on peut l’utiliser pour disposer de plus de contenus sur son Netflix et emprunter une IP étrangère, mais le but principal pour beaucoup est de chiffrer ses données pour masquer ce que vous faites sur Internet. Il s’agit tout simplement de faire respecter sa vie privée et d’interdire l’utilisation de ses données par de grosses sociétés ou des institutions gouvernementales.

Un garde-fou qui coupe la connexion pour vous protéger

Néanmoins les VPN sont faillibles comme n’importe quel service ou programme informatique et il arrive que la connexion « saute ». C’est assez rare, mais parfois le serveur sur lequel on se connecte est saturé, en maintenance ou rencontre un problème. Dans ce cas, le chiffrement peut être rendu inopérant même si ce dernier est assuré par la partie « client ». Vous pouvez aussi dire adieu à votre IP d’emprunt. Pour être prévenu d’un souci, les VPN commerciaux proposent une fonctionnalité intéressante : le Kill Switch. Une sorte de garde-fou qui va couper votre connexion si vous rencontrez un problème avec votre serveur. Sans Internet, vous êtes « à couvert » et vous pouvez ensuite choisir de vous reconnecter où bon vous semble. Les serveurs ne manquent pas sur ce type de service. Cyberghost en a par exemple plus de 7000 dans 91 pays.

