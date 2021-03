Le jeu de stratégie en temps réel Warpath est disponible !

Aujourd’hui est le jour d’arrivée de Warpath, le jeu de stratégie militaire en temps réel sur Android et iOS. Il est désormais possible de télécharger le jeu gratuitement depuis l’App Store et Google Play.

Inspiré par les guerres qui ont pris place dans notre monde, Warpath tente de présenter un jeu très convivial aux passionnés d’histoire militaire et d’Histoire tout court. Avec Warpath, vous pourrez expérimenter une vraie stratégie dans un contexte de guerre réaliste et authentique.

Une vraie guerre

Warpath respecte les spécificités des armes réelles : avec plus de 100 unités d’armée réalistes et de fréquentes mises à niveau des troupes. Ces détails réalistes et très précis ont attiré de nombreux militaires depuis le lancement du jeu.

En outre, la carte du jeu est conçue sur la base de champs de bataille familiers et de villes de l’histoire réelle, une telle restauration donne aux joueurs une sensation très réaliste.

Le jeu restaure également une véritable expérience de guerre pour ses joueurs, plus de 10 commandants historiques, des champs de bataille familiers basés sur le terrain réel, donc si vous êtes un fan de l’armée, Warpath sera votre favori. Le jeu a vraiment réussi à amener les joueurs à prêter attention à chaque détail : toutes les armes existaient dans la vraie histoire militaire à l’instar du char Maus.

Il y a des détails encore plus réels sur la guerre, chaque unité est historiquement précise et elles sont toutes hautement personnalisables.

Un jeu de stratégie en temps réel

Lors de chaque bataille du jeu, tout est en direct, ce qui signifie bien plus que de simples images. Chaque mouvement est visible, avec des effets sonores et des images réalistes.

Par exemple, lorsque vous interagissez avec des unités, elles répondent avec des voix et des accents différents. Par exemple, un char Churchill vous répondra avec son accent britannique – Une attention particulière a été portée à chaque détail.

C’est pourquoi le jeu est RTS (Real Time Strategy Game), plutôt que SLG (Simulation Games), car il ne s’agit pas seulement de simulation, mais de donner aux joueurs la sensation de guerre en temps réel.

Warpath est convivial pour tous les types de joueurs, et en tant que jeu mobile, il est vraiment facile à jouer, vous pouvez profiter de vos batailles avec votre téléphone portable, quand et où vous le souhaitez.

Il est disponible aujourd’hui sur iOS et Android. Donc, si vous recherchez de vraies aventures, si vous voulez vivre une vraie guerre, Warpath est le jeu parfait à essayer !

Vous pouvez télécharger le jeu en vous rendant directement sur le site du jeu et pour plus d’informations sur Warpath, vous pouvez également visiter Facebook et Twitter !