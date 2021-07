Le high-tech à prix cassé avec Tech-VIP

Connaissez-vous le concept de ventes privées ? Contrairement à Amazon et autres, il s’agit de proposer des articles spécialement dédiés aux membres. L’idée est très simple : vous vous inscrivez en tant qu’adhérent du club. Et vous aurez, à partir de là, la possibilité de faire des achats sur le site. C’est une tendance qui est connue dans le domaine de la mode, mais un peu moins dans le domaine de la high-tech. La plupart des clubs privés ont choisi de proposer des produits de tout genre, mais le site Tech-VIP lui s’est spécialisé exclusivement dans la vente des produits high-tech.

Comment ça marche ?

Comme nous l’avons précédemment évoqué, pour effectuer une commande chez Tech-VIP, il faut en être membre. Et pour cela, lors de votre inscription, il vous sera demandé de choisir un abonnement parmi ceux proposés par le club. Il n’y a que deux choix à l’heure actuelle : mensuel (29,90 €) et trimestriel (75 €). Ces deux offres sont sans engagement. Cet abonnement vous permettra de bénéficier de réductions très intéressantes sur tous les produits que vous trouverez sur le site. Et ces réductions n’ont pas de durée limitée. À n’importe quelle période de l’année, vous profiterez de promotions plus avantageuses les unes que les autres.

Maintenant que vous êtes devenu membre du club, un espace client sera automatiquement créé pour vous afin que vous puissiez y acheter des produits, suivre les commandes en cours, vous désabonner, entre autres. Son atout réside par le fait qu’il propose pas mal de services afin de vous rendre le plus autonome possible. Mais vous pouvez toutefois consulter la FAQ ou contacter le service client du club en cas de problème.

Pourquoi devriez-vous choisir Tech-VIP ?

Tech-VIP, comme tous les clubs privés présentent pas mal d’avantages. D’abord, il y a les prix intéressants qu’il propose à ses adhérents pour des produits triés et sélectionnés en fonction des tendances. Bien qu’il ait beaucoup d’avantages, les prix restent tout de même ses atouts majeurs. Ensuite, il y a ses frais de livraison, ou plutôt l’absence des frais de livraison. En effet, le club livre gratuitement les commandes de ses membres sans leur facturer un centime d’euro de frais de transport. Et c’est valable pour tout le monde, même ceux qui effectuent de nombreuses commandes par semaine ou mois.

Tech-VIP a également mis en place une politique qui permet à ses membres de se faire rembourser intégralement la somme qu’ils ont dépensée (dans certains cas, bien évidemment) dans le but de les satisfaire le plus possible. Lors de chaque commande, un délai de livraison vous sera annoncé. Et si ce délai en question n’est pas respecté, vous pouvez vous faire rembourser le montant total de votre commande. C’est un exemple où le remboursement s’applique.

En tant que plate-forme de commerce en ligne et club privé, Tech-VIP propose des services qui pourraient intéresser beaucoup de personnes qui ignorent encore son existence. Que ce soient les prix des articles, la stratégie de livraison des commandes ou la politique de remboursement mis en place par le club, les nouveautés que les boutiques privées apportent dans le marché pourraient séduire beaucoup de monde. Que l’on soit fan ou non, elles ont au moins le mérite d’apporter quelque chose de nouveau sur le marché, contrairement à certains autres sites e-commerce. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à consulter le site afin de vous faire une idée des produits et services disponibles là-bas.