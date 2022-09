Le Google Pixel 7 arrive : performances, fonctionnalités, design et prix

La nouvelle génération des téléphones Google devrait normalement être dans la continuité de sa gamme précédente : le Pixel 6/6 Pro, mais avec cependant quelques différences notables.

Tout comme son prédécesseur, le Pixel 7 sera doté de la nouvelle génération de processeur : le chipset Tensor G2, qui devrait offrir des performances remarquables. On s’attend ainsi à une intégration très fluide de la version la plus récente de son système d’exploitation : Android 13. Il est notamment question d’optimiser des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale, la sécurité, les photos ou les vidéos.

Le nouveau processeur devrait permettre l’utilisation très attendue d’applications d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique.

Les photos mises en ligne par Google confirment bien que le design reste largement similaire aux modèles précédents, mais avec tout de même quelques petites différences. Ses caméras vont désormais avoir une forme de pilule et de point. Une autre différence de taille : la façade arrière de la caméra en verre semble avoir été remplacée par du métal, sans doute pour des raisons de solidité. Le souci c’est que les Pixel 6 chauffait déjà pas mal et on sait que le métal est particulièrement difficile à refroidir. Google a peut-être fait des progrès au niveau de la dissipation de chaleur…

