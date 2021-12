Le créateur de Signal dézingue la sécurité de Telegram…

La création de Telegram est marquée depuis ses débuts du sceau de la rébellion. Cette alternative à WhatsApp ou autre Messenger est en effet née après que le gouvernement russe ait pris la main sur le site VKontakte, équivalent slave de Facebook. Pavel Dourov, son créateur, n’ayant pas trop apprécié la méthode, il s’allie à son frère Nikolaï pour mettre au point une messagerie qui échapperait au contrôle du FSB (le service de renseignement russe chargé de la sécurité intérieure). Ainsi né Telegram, qui met en avant sa méthode de chiffrement des messages qui seraient donc impossible à mettre en défaut. À son lancement en 2013, Pavel Dourov annonce même qu’il offrira 200 000$ en cryptomonnaie à quiconque réussira à casser la méthode. Presque 10 ans plus tard, l’application est-elle toujours aussi bonne ?

Car Telegram a un peu accumulé la mauvaise publicité ces dernières années. Déjà parce qu’elle semble être la messagerie préférée des terroristes, justement grâce à son chiffrement réputé. Un retour de bâton que les frères Dourov n’ont vraiment pas vu venir. On a pointé également du doigt une modération fantôme qui a aidé certains cercles de pédopornographie à s’échanger des fichiers interdits en toute impunité. Enfin parce que ses créateurs, bien qu’opposants revendiqués au régime du Kremlin, lui font parfois des concessions. Aujourd’hui, c’est un de leurs concurrents directs qui s’en est pris à eux.

It's amazing to me that after all this time, almost all media coverage of Telegram still refers to it as an "encrypted messenger."

Telegram has a lot of compelling features, but in terms of privacy and data collection, there is no worse choice. Here's how it actually works:

