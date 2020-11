Le contrôle parental des smartphones et PC efficace avec Qustodio

Qustodio est une solution complète de contrôle parental qui fonctionne sur les smartphones, tablettes et ordinateurs de vos enfants : filtre Internet, blocage d’appli et de programme, surveillance des réseaux sociaux, contrôle du temps passé sur les appareils, etc. Il suffit de vous inscrire et de tester les fonctionnalités pendant 3 jours pour vous faire un avis. Si par la suite vous décidez de souscrire, vous pourrez surveiller entre 3 et 10 appareils selon la taille de votre famille.

Internet est un outil unique, mais aussi une source d’inquiétude pour les parents. Que font vos enfants sur leur mobile, tablette et ordinateur ? Qustodio est une solution de contrôle parental qui permet de mettre en place un filtre Internet intelligent, de surveiller les réseaux sociaux, de contrôler le temps passé sur leurs écrans et de bloquer jeux, applis et certains programmes. Bien sûr, en fonction de l’âge de vos enfants vous pouvez être plus ou moins permissif : c’est vous qui gérez les restrictions depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Car il ne s’agit pas uniquement «d’interdire», mais aussi d’être sûr de mettre à l’abri vos enfants de contenus indésirables, de personnes peu recommandables et aussi d’éviter le cyber-harcèlement.

La version gratuite n’offre que les services «de base», à l’instar de Family Link, tandis que la version Premium dispose de très nombreuses fonctions. En vous inscrivant vous profitez de 3 jours complets en tant qu’utilisateur Premium : largement de quoi se faire une idée et éventuellement sortir sa carte bancaire. Notez qu’il existe aussi une version pour les écoles. Cliquez ici pour tester la version gratuite »

Pour quels appareils ?

Qustodio est compatible avec les ordinateurs, smartphones et tablettes et elle ajoute même des fonctionnalités exclusives à certaines plates-formes :

– La version Android (à partir de la version 4.0) permet la géolocalisation, la surveillance des appels et SMS et ajoute un bouton d’urgence pour vos enfants.

– Les versions iPhone et iPad (à partir d’iOS 9) ajoutent la géolocalisation, un contrôle sur 50 applications et une déconnexion d’Internet à distance.

– Les PC sous Windows (compatible avec Windws XP SP3, Vista, 7, 8 et 10) et les Macintosh (à partir de MacOS X 10.9) proposent aussi des fonctions dédiées.

Il faudra installer la version adéquate de Qustodio sur chaque appareil à surveiller et l’installer sur l’appareil «parent», même s’il est possible d’accéder à son espace et consulter les rapports d’activité depuis un tableau de bord consultable sur un simple navigateur.

Qustodio est une solution complète de contrôle parental, mais si vous désirez un vrai logiciel de surveillance discret et invisible sur l’appareil de votre enfant, mSpy propose des fonctionnalités très poussées notamment au niveau de la géolocalisation et des réseaux sociaux. Cliquez ici pour tester la version gratuite de Qustodio »