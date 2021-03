Le CBD enfin légal et accepté : -25% chez Okiweed !

Le cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD, est une molécule présente dans le chanvre. Contrairement au cannabis, le CBD ne présente pas d’effets psychotropes ou d’effets nocifs sur la santé humaine. Et d’autres termes, le CBD offre les meilleurs atouts du cannabis, comme l’apaisement et la relaxation, sans les effets psychotropes provoqués par le THC. Voilà pourquoi le CBD est totalement légal en France.

Pourtant, la législation française s’est longtemps montrée réticente à la commercialisation du CBD. Il y a quelques années encore, les premiers vendeurs de produits à base de CBD étaient considérés, à tort, comme des dealers notoires. C’est notamment ce qui est arrivé à deux commerçants marseillais, Sébastien Béguerie et Antonin Cohen.

Les deux entrepreneurs avaient été condamnés en 2018 en première instance par le Tribunal correctionnel de Marseille à 18 et 15 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 10 000 € d’amende. Les deux hommes utilisaient une huile de CBD fabriquée légalement en République Tchèque. Le problème pour la justice française, c’est que cette huile était produite avec du chanvre dans son intégralité : feuilles, fleurs, graines et fibres. Or, la France n’autorisait alors que l’usage de graines et de fibres.

La Cour de justice européenne au secours du CBD

Mais quoi qu’il en soit, pour la Cour de justice européenne, ce jugement est illégal. Pour l’institution, à partir du moment où l’on parle de CBD, c’est-à-dire une substance non psychotrope, ces deux entrepreneurs ne sont coupables d’aucun crime. Dans cette affaire, il a été prouvé que la réglementation française n’était pas compatible avec celle de l’UE. La libre circulation des marchandises doit en effet s’appliquer pour tous les produits légaux, qu’il s’agisse d’un parfum ou bien de CBD « légalement produit dans un autre État membre de l’Union européenne ».

Cet arrêt de la Cour de justice européenne a ouvert de nombreuses portes à l'industrie et au commerce français du chanvre.

Par ailleurs, sachez qu’il est également possible de traiter vos chiens et chats avec des huiles à base de CBD. Elles sont particulièrement utiles pour diminuer naturellement les douleurs provoquées par certaines maladies comme l’arthrite, les maladies inflammatoires de l’intestin, la pancréatite ou encore les crises convulsives.

