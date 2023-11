LeBonCoin : pas cher ou trop cher, qui contrôle les prix ?

Il y a moins d’une semaine, Romain Heuillard, journaliste, rapportait sur X / Twitter avoir vu l’une de ses annonces de vente d’Airpod refusée par la modération du site LeBonCoin. Raison invoquée par les équipes de la plateforme : les tarifs de vente ne seraient pas respectés par l’utilisateur. Ainsi, selon la réponse reçue par le journaliste, le site de revente serait ‘en contact permanent avec les grandes enseignes’ afin de sécuriser la mise en vente de produits de luxe d’occasion. Pour autant, cette réponse pose question.

Oui, car cela soulève deux problématiques. Tout d’abord, sur un aspect éthique, l’hypothèse d’une grille tarifaire fixée par un tiers, imposée à LeBonCoin ainsi qu’à ses utilisateurs, sans aucune communication ou mise à disposition de ladite liste soulève de nombreux questionnements. Et, deuxième problématique, cette même action irait à l’encontre directe de l’article L442-6 du Code de Commerce, sanctionnant le fait d’imposer un prix minimum. Bien sûr, des exceptions à la règle existent, mais ce cas de figure ne semble pas être concerné par celles-ci. Allons, Le Bon Coin ne respecterait donc pas la loi française ?

Dans les faits, la situation semble plus complexe. En effet, d’après les équipes du site LeBonCoin, il semblerait que la réponse reçue par le journaliste Romain Heuillard soit bien plus une erreur humaine que l’énonciation d’une règle interne. Ainsi, pas de grille tarifaire, mais un algorithme, qui contrôle la véracité d’un produit posté sur Le Bon Coin, sur la base d’une grille de notation cachée. Cet algorithme contrôlerait près de 100% des 800 000 annonces publiées quotidiennement sur la plateforme, en se basant notamment sur l’adéquation d’un tarif de vente avec le prix moyen de la gamme. Ainsi, un prix trop bas, ou trop haut, déclenche automatiquement une alerte dans l’algorithme, qui va alors bloquer la mise en ligne d’une annonce afin d’éviter la vente de contrefaçons.

Du coup, tout est bon, cette petite anicroche n’est qu’une erreur de l’algorithme, trop prudent ? Pas de grille tarifaire imposée par Apple donc ! Oui, mais. Mais, dans notre exemple, le journaliste indique, après le premier refus, avoir envoyé tous les justificatifs prouvant l’authenticité de ses AirPods, tout en conservant son tarif de vente initial. Surprise, nouveau refus, cette fois-ci justifié par des raisons confidentielles.

On m'invite donc à déposer de nouveau mon annonce "en respectant les tarifs de revente de ce produit".

Mais on refuse de me fournir la "grille tarifaire", on m'explique que "les informations concernant le refus appartiennent à la marque et sont donc confidentielles"… 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/TnGTPC1Iml

— Romain Heuillard (@RomainHeuillard) November 27, 2023