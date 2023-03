Le Bitcoin se réveille ! Pourquoi ? Et comment en profiter ?

On avait presque oublié les cryptomonnaies ! Alors que le marché financier inquiète, suite aux faillites en série de la Silicon Valley Bank, puis de Signature Bank, ainsi qu’à la chute vertigineuse du Crédit Suisse (récemment acquis par UBS), voici pourtant que le Bitcoin et autres valeurs cryptos reprennent des couleurs.

Une valeur refuge dans la tempête

On nous l’annonce depuis maintenant plusieurs années, il se pourrait bien que cette fois-ci, elle soit bien là. La crise financière qui fait trembler les marchés semble s’annoncer à pas feutrés, au travers d’une inflation galopante et de faillites d’établissements bancaires, pour l’instant secondaires.

Alors, comme à chaque descente aux enfers de la finance, les investisseurs cherchent des valeurs refuges. Cette fois-ci, il paraîtrait que l’or a trouvé son concurrent : le Bitcoin. La semaine dernière, le phare de la crypto a même dépassé les 28 000 dollars, porté par un vent de panique suite aux faillites en série. Son taux le plus haut depuis 9 mois, qu’il conserve depuis en se stabilisant dans une valeur allant de 25 000 à 28 000 dollars.

La hausse n’est pas uniquement liée à la crise

Il est clair que le Bitcoin bénéficie d’une conjoncture en sa faveur. Une période propice à la crypto en général d’ailleurs, comme le prouve le renforcement de l’Ethereum avec +13% en 7 jours, ou encore le bond en avant du BNB depuis le 10 mars. Un nouveau bullrun ?

Cependant, cet engouement n’est pas uniquement lié au contexte financier actuel. Tout d’abord, on sait que la valeur des cryptomonnaies fluctue avec les inquiétudes de l’opinion publique. Ainsi, la valeur du Bitcoin avait grimpé en flèche au début de la crise COVID, atteignant sa valeur historique de 69 000 dollars, pour ensuite s’effondrer lors des premiers signes de ralentissement de l’économie.

Jusqu’où peut monter le Bitcoin ?

Pour les analystes, cette nouvelle prise de valeur du Bitcoin est avant tout un test. Le roi des cryptomonnaies peut-il devenir une valeur refuge aussi fiable que l’or ? Si le passé a prouvé sa volatilité, en faisant un actif relativement risqué, cette nouvelle occasion de prouver sa solidité est trop belle pour la laisser passer. Maintenant, une question est sur toutes les lèvres des observateurs du marché : cette fois-ci, jusqu’où va-t-il monter ?

Le #Bitcoin a cassé les 28.000 ! Officiellement nous sommes à la porte du #bullrun ! pic.twitter.com/Hg1l8rvkR5 — Romaric ALLAGBE (@romaric_allagbe) March 20, 2023

Pour JP Morgan, réputé pour ses analyses souvent cyniques, mais pointues, le Bitcoin pourrait monter à plus de 140 000 dollars sur le long terme. D’autres misent sur une valorisation mirobolante. Ainsi, l’ancien CTO (directeur technique) de Coinbase a misé 2 millions de dollars, en spéculant sur une valeur de la crypto dépassant le million de dollars d’ici à 90 jours. Un pari audacieux, qui repose peut-être sur un emballement du marché dans les prochaines semaines.

Bon, pour l’instant, nous n’en sommes pas encore là. Ce qui est sûr, c’est que le Bitcoin reprend du poil de la bête après plusieurs longs mois à caper à moins de 17 000 dollars. À l’heure actuelle, rien ne permet de savoir s’il ne s’agit que d’un énième Bull Run (une hausse de valeur et de confiance spéculative temporaire) ou bien d’une solidification de la valeur du Bitcoin. Patience, les prochaines semaines nous le diront.

