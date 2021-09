Le Bitcoin revient en force : les indicateurs sont au vert, où acheter ?

Les « haters » se réjouissaient de la chute du Bitcoin entre fin mai et fin juillet tout en oubliant de rappeler que la première des cryptomonnaies a multiplié par 6 sa valeur sur l’année précédente. Depuis août 2021 le Bitcoin revient en force et entraîne les autres altcoins dans son sillage avec une hausse de plus de 50 % en 1 mois…

Quelques semaines d’incertitudes, des possesseurs qui paniquent, des traders ne sachant plus sur quel pied danser et des « vieux de la vieille », habitués aux montagnes russes du Bitcoin, qui ont précieusement gardé leurs investissements en attendant le moment où la cryptomonnaie repartirait à la hausse. Nous l’avons déjà expliqué ici, mais il existe un « paradoxe du Bitcoin » où les nouveaux entrants sont plus prompts à investir quand le cours est à la hausse alors qu’il est plus malin d’acheter lorsqu’il est bas. Et c’est encore une fois ce qui arrive. Beaucoup de nouveaux investisseurs débarquent. Il faut dire que le moment est propice puisque le BTC remonte progressivement. Aujourd’hui à 42 000 € alors qu’il était descendu à 25 000, nous sommes encore loin de son sommet de plus de 53 000 € en avril.

Il y a donc encore un peu de marge et des profits à faire. Cette hausse s’accompagne de bonnes nouvelles : Twitter va permettre de faire des dons sous forme de crypto, L’Ethereum confirme sa bonne santé avec une hausse de 100 % entre fin juillet et fin août, le Salvador accepte le Bitcoin comme monnaie officielle, des projets intéressants comme le Solana, le Cardano ou le Polkadot montrent de très bons résultats… Nous sommes à nouveau dans une phase de confiance et c’est le moment idéal pour entrer sur ce marché.

Coinhouse, un site français de confiance

Si cela vous intéresse, le plus simple est d’opter pour un acteur français reconnu et enregistré auprès de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Coinhouse ne se situe pas dans un paradis fiscal et propose uniquement des cryptoactifs à fort potentiel : Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Ripple, Tezos, Stellar Lumens, Polkadot, VeChain, etc. Chez eux les commissions sont fixes et il est possible de payer par carte bancaire ou par virement.

La nouveauté de 2021 réside dans la possibilité de réaliser vos transactions grâce à l’EUR-L, un actif numérique qui ne bouge pas, indexé sur l’euro avec une commission de seulement 1,49% ! Outre sa commission de seulement 1,49 %, cette monnaie a un autre avantage : il est possible de basculer vos investissements crypto en EUR-L sans payer de taxe sur les plus-values à chaque mouvement. En effet, le fisc ne vous taxe que lorsque vous convertissez vos actifs en euros. C’est un peu l’équivalent du TetherUS (USDT) pour le dollar.

Une trentaine de cryptos à fort potentiel

Coinhouse permet de vérifier les cours, d’acheter, de vendre et de payer avec vos cryptos. Vous avez besoin d’aide ? Le site propose un questionnaire pour adapter votre portefeuille à vos objectifs d’investissement. En fonction de vos réponses, le site vous suggérera d’investir sur telle ou telle crypto. Il est possible de garder vos investissements sur le site même nous vous conseillons un wallet logiciel comme Metamask ou matériel comme un Ledger Nano. Bienvenu dans le club des possesseurs de cryptomonnaies !

