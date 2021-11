Le Bitcoin passe les 68 000$ : il est temps de passer à la caisse !

Dans la nuit du lundi 8 et du mardi 9 novembre 2021, le Bitcoin a dépassé la barre des 67 000 $…Puis celle des 68 000 $. L’ETH est aussi a son plus haut. Il est peut-être temps de se faire payer, non ?

Après un début d’année tonitruant puis une descente aux enfers au mois de juillet avec un jeton à moins de 30 000$, le Bitcoin renaît de ses cendres et signe un nouvel ATH (All Time High, son cours le plus haut) à plus de 68 000 $ ce mardi 9 novembre 2021. Ce n’est pas tout puisque l’Ethereum est aussi à son plus haut à plus de 4800$ pour 1 ETH.

Ce n’est pas le moment d’acheter…

Alors bien sûr ce n’est pas le moment d’acheter du Bitcoin même si pendant la folie du mois de mars, certains analystes voyaient le Bitcoin finir l’année à 300 000$ et que les gens qui « voient dans la matrice » prédisent de très beaux jours. Selon la règle du « buy low, sell high« , il va falloir peut-être attendre que le marché se calme avant de (re)prendre une tranche de Bitcoin. Pour notre part, nous préférons lorgner du côté des étoiles montantes que sont le Cardano, le Polkadot, le Solana ou l’Algorand. Par contre si vous avez eu la chance d’acheter du Bitcoin à 25 000, 15 000, 5000 ou même à l’époque, pas si lointaine, où il était à 80$, c’est peut-être le temps de prendre un profit non ? Vous l’avez bien mérité.

…mais celui de se faire payer !

Or, au moment de revendre un peu de Bitcoin, il faut se poser la question de l’imposition. Vous le savez, l’État français n’aime pas trop les crypto, mais au moment de prendre sa part de gâteau Bercy est toujours là pour prélever ses 30% sur vos plus-values. Même si vous transformez vos Bitcoins en Euro ou en Dollar le temps d’un week-end pour acheter du Solana par exemple, il faudra déclarer tout ça.

La solution ? Utiliser le stablecoin EUR-L : une crypto stable qui vaut exactement 1 € qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente. En basculant sur cette monnaie, vous n’avez rien à déclarer aux impôts et votre capital est en sécurité. Cette monnaie est disponible sur le site de Coinhouse, une plate-forme basée en France qui dispose d’une accréditation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et qui propose aussi d’acheter plus de trente cryptos d’avenir. C’est à la fois un endroit de choix pour le connaisseurs et le site parfait pour commencer avec une interface claire et la possibilité de se faire conseiller.

Si c’est le trading qui vous intéresse plus que la « simple » détention de cryptos, le site eToro est aussi très en vue avec la possibilité d’acheter du Bitcoin mais aussi des actions ou des matières premières. Chez eToro, il est aussi possible de copier les position de trader à succès ou d’opter pour des portefeuilles thématiques : énergies renouvelables, intelligence artificielle, robotique, etc.