Le Bitcoin est au plus haut, merci Coinbase !

Nous en parlions hier, Coinbase, la plus importante plateforme au monde de vente, d’achat et de rétention de cryptomonnaies s’apprête à rentrer en bourse au NASDAQ. En ce mercredi 14 avril 2021, c’est désormais chose faite. Il s’agit de la toute première entreprise dédiée aux devises virtuelles à entrer une bourse. Une étape historique, qui bien évidemment a un effet positif sur le cours de nombreuses cryptomonnaies, à commencer par le Bitcoin évidemment, mais aussi l’Ether (connu aussi sous le nom d’Ethereum), le Litecoin ou encore le Ripple (XRP).

« Comme le Bitcoin a plus que doublé dans les six derniers mois et que les cryptomonnaies sont devenues plus populaires auprès de gros investisseurs, on peut clairement soutenir qu’elles obtiennent de plus en plus les faveurs du grand public », précise dans les colonnes du site Capital Michael Hewson, analyse en chef chez CMC Markets UK.

Sachez d’ailleurs que le NASDAQ vient de fixer le prix de l’action CoinBase à 250 $. À ce prix-là, la valorisation de Coinbase pourrait connaître une augmentation phénoménale, en passant de 8 milliards de dollars en 2018 à près de 65 milliards de dollars en fin d’année 2021. Après la publication du prix de l’action de Coinbase, le cours du Bitcoin a encore grimpé, battant au passage un nouveau record. Ainsi, un BTC vaut actuellement la bagatelle de 64 565 dollars (au moment où nous écrivons ces lignes). Depuis le 1er janvier 2021, la valeur du Bitcoin a donc augmenté de 120 %.

À lire également : Vers un Bitcoin à 300 000 $ avant la fin 2021 ?

La BCE n’aime pas le Bitcoin

Vous l’aurez compris, le Bitcoin pète la forme, ce qui déplait fortement aux détracteurs des cryptomonnaies comme la Banque centrale européenne. Lors d’une récente interview pour le journal allemand Der Spiegel, Isabel Schnabel, membre du conseil d’administration de la BCE, a envoyé quelques pics bien sentis envers le BTC et les devises virtuelles.

« À notre avis, il est erroné de décrire le Bitcoin comme une monnaie, car il ne remplit pas les propriétés fondamentales de l’argent. Il s’agit d’un actif spéculatif sans valeur fondamentale reconnaissable, dont le prix est sujet à des fluctuations massives« , avance-t-elle dans le quotidien allemand. Une position que ne partage assurément pas un certain Elon Musk, le PDG de Tesla étant l’un des principaux ambassadeurs du BTC.

Reste que la réplique de la BCE, à savoir l’euro numérique, n’est pas prête de débarquer, « de nombreux travaux préparatoires doivent être effectués avant que le projet puisse être correctement entamé ». En d’autres termes, le Bitcoin et les autres cryptos vont avoir tout le temps nécessaire pour s’installer et s’imposer durablement dans le paysage financier mondial. Au grand dam de la BCE et de Christine Lagarde.

Actions Coinbase, Bitcoin & autres cryptos : achetez malin !

Pour acheter des actions Coinbase, vous pouvez très bien le faire depuis un site comme eToro (ne comptez pas sur votre banquier). Il suffit d’ouvrir un compte, de virez vos fonds via carte bancaire et d’acheter vos actions (Marchés>Technologie ou tapez COIN dans la barre de recherche). Rien de bien sorcier.

Vous n’avez pas envie d’acheter des actions ou vous préférez attendre de voir ce que le titre va donner ? Peut-être serez-vous plus enclin à acheter des cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum, etc. Pour cela, nous vous conseillons le français Coinhouse, présent sur ce marché depuis 2014. Ici aussi il suffit d’ouvrir un compte, de faire votre petit marché et de surveiller les cours depuis la même interface.

Source : The Wall Street Journal