Le Bitcoin entre en concurrence avec l’or : investissez !

Longtemps considéré par les « experts » comme une curiosité sans avenir ou (au mieux) comme un investissement imprudent, le Bitcoin n’a plus la même presse depuis quelque temps. Il faut dire que malgré sa volatilité, la cryptomonnaie n°1 a déjoué tous les pronostics. De plus en plus d’investisseurs et de gestionnaires de capitaux s’y intéressent…

Il est bien loin le temps où le Bitcoin était décrit comme une monnaie virtuelle et anonyme permettant d’acheter des armes, des faux papiers ou de la drogue sur les recoins d’un Darknet fantasmé par des Jean-Pierre Pernaut ou des Laurence Ferrari. Virtuelle peut-être, mais le Bitcoin n’est pas anonyme du tout et il sert plus à faire des dons à Wikipédia qu’à acheter une panoplie de Tony Montana. La vérité c’est que le Bitcoin intrigue, car il ne dépend d’aucune banque centrale et qu’il est « créé » sur des ordinateurs. Après un premier pic en décembre 2017 (+13 000 €) puis un retour au calme, la cryptomonnaie a encore surpris son monde entre la fin 2020 et ce début 2021 avec un cours qui est monté à 31 188 € pour 1 BTC le 14 janvier 2021.

Un investissement à long terme

Pas facile de prévoir ces sautes d’humeur, mais ce qu’il faut savoir avec le Bitcoin c’est que la monnaie a été pensée pour être plafonné à 21 millions d’unités et qu’il y en a environ 18 millions en circulation. Le plafond devrait être atteint en 2140, mais la croissance est naturellement ralentie par le système complexe de minage. En clair : les nouveaux Bitcoins qui arrivent sur le marché sont de moins en moins nombreux à mesure que le temps passe. Et dans un système capitaliste basé sur l’offre et la demande, le Bitcoin est un investissement forcémment intéressant. Un investissement certes risqué sur le court et le moyen terme, mais peut-être un très bon investissement à long terme : les Bitcoins sont de plus en plus « rares ».

En concurrence avec l’or !

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, une étude d’Investing.com de 2020 a révélé que 9 % des conseillers financiers placent déjà une partie des fonds de leurs clients en Bitcoin. PayPal s’ouvre aussi au Bitcoin, tandis que la banque JP Morgan a dernièrement prédit une explosion de la valeur de la monnaie avec un prix de 146 000 dollars à long terme. Le Bitcoin est maintenant en concurrence avec l’or en tant que classe d’actifs.

Plus impressionnant : le fond d’investissement le plus important au monde vient d’autoriser à ses employés à d’intégrer le Bitcoin dans leur portfolio. Nous parlons bien sûr de BlackRock, un colosse qui pèse 7 billions d’euros : 7 et douze « 0 » derrière. On imagine mal ces gens-là se tromper…

Où acheter du Bitcoin en toute sécurité ?

Ne cédez pas aux sirènes qui vous feront croire que vous pouvez acheter du Bitcoin en 5 minutes. La vérité c’est que, quel que soit l’endroit où vous souhaiterez acheter, il faudra montrer patte blanche. C’est aussi le cas chez nos partenaires de Coinhouse : un site français enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Coinhouse est gratuit et propose des commissions plancher lors de vos achats et ventes sur le Bitcoin et sur 16 autres cryptomonnaies.

L’inscription prend 5 minutes puis, comme avec tous les sites sérieux, il faudra envoyer la photo ou le scan de votre pièce d’identité. Vous devrez aussi vous prendre en photo avec un message qui stipule que vous souhaitez bien acheter du Bitcoin. Ce système permet d’éviter les usurpations d’identité : n’importe qui pourrait acheter des Bitcoins à votre nom avec la copie de votre carte d’identité sinon. Coinhouse va vérifier les informations et en moins d’une journée (c’est même parfois quelques heures) vous pourrez procéder à votre premier achat de Bitcoin. Félicitations ! Vous voulez des conseils pour investir, davantage de crypto et un suivi personnalisé ? En venant de la part d’Android-MT vous économiserez 50 € sur un compte Premium. Notez aussi que si vous désirez mettre vos Bitcoins en sécurité, nous vous conseillons les « wallet » Ledger : des clés USB ultra-sécurisé et solides comme un rock.