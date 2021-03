Le Bitcoin dépasse les 60 000 dollars, quand va-t-il s’arrêter ?

Comme vous le savez peut-être, le Bitcoin connaît une croissance exponentielle depuis plusieurs mois. À 20 000 dollars à la mi-décembre 2020, la valeur du BTC n’a cessé de croître pour passer de 30 000 à 40 000 dollars. Début janvier 2021, la reine des cryptomonnaies dépasse la barre symbolique des 50 000 dollars.

Et alors que de nombreux experts s’attendaient à une consolidation et une stabilisation du cours, le Bitcoin ne semble pas vouloir arrêter sa course vers les sommets. Ce samedi 13 mars 2021, le Bitcoin a franchi pour la première fois de son histoire les 60 000 dollars, avec un pic à 61 683 dollars. Comment expliquer cette hausse en continu du cours ?

D’après Neil Wilson, analyste pour le site Markets.com, le Bitcoin monte encore, car « les investisseurs s’attendent à l’arrivée imminente des chèques » destinés aux millions d’Américains frappés par la pandémie. Pour rappel, le nouveau Président des États-Unis Joe Biden a ratifié ce jeudi 11 mars 2021 un plan de relance d’une ampleur inédite : 1900 milliards de dollars.

Les Américains vont pouvoir investir en masse dans le Bitcoin

Parmi les différentes mesures prévues par ce plan, chaque famille américaine dont les revenus annuels ne dépassent pas les 75 000 dollars (personne seule) ou les 160 000 dollars (pour un couple), recevra un chèque de 1400 dollars par adulte et par enfant. « Les chèques de relance américains vont permettre aux petits investisseurs de mettre une partie de leurs fonds dans le Bitcoin », précise l’analyste Naeem Aslam dans les colonnes du site Ouest France.

Pour lui, l’heure n’est absolument pas à la stabilisation du Bitcoin, « étant donné qu’en acheter est devenu beaucoup plus facile maintenant ». Les prédictions de Naeem Aslam rejoignent d’ailleurs celles de Jesse Powel, patron de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Kraken. Pour lui, le cours du Bitcoin ne va cesser de progresser durant les dix prochaines années, pour atteindre le cap du million de dollars.

« Les gens le voient supplanter l’or en tant que réserve de valeur. Donc, vous savez, je pense qu’un million de dollars comme objectif de prix dans les dix ans est très raisonnable ». Pour l’heure, le cours du Bitcoin est légèrement redescendu ce lundi 15 mars 2021. Il s’est fixé pour l’instant à 56 165 dollars (soit 46 987 €), avant une prochaine montée spectaculaire ? L’avenir nous le dira. Peut-être qu’une énième déclaration d’Elon Musk au sujet du Bitcoin fera bondir une nouvelle fois sa valeur qui sait.

Source : Ouest France