L’assistant Alexa comprend maintenant plusieurs langues en même temps

Le mode multilingue fait son entrée sur les appareils compatibles avec Alexa, l’assistant d’Amazon. Il sera possible de lui demander de parler dans une autre langue.

En France, nombreuses sont les familles à être polyglotte et multiculturelle. Amazon le sait et a décidé de s’adapter à ces familles qui parlent espagnol, arabe, italien, anglais ou toute autre langue à la maison. En effet, le mode multilingue va être déployé dans l’Hexagone sur les appareils compatibles avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Alexa pourra comprendre et s’exprimer dans une autre langue que le français. D’après les dires du géant américain, ce mode sera déployé en priorité sur les enceintes connectées de la gamme Echo. Pour l’heure, cette mise à jour intégrera seulement l’anglais, mais Amazon promet que d’autres langues seront progressivement rajoutées au « catalogue » d’Alexa.

Pour déclencher le mode multilingue, il suffit de parler à Alexa dans la langue de votre choix. L’assistant vous répondra alors dans la langue choisie. Vous pouvez même vous amuser à changer de langue en cours de route, Alexa étant capable de s’adapter à la volée. Pour profiter du mode multilingue, vous devez impérativement mettre à jour l’application Alexa.

Sur les appareils de la gamme Echo, il suffit d’aller dans les paramètres, puis direction l’onglet Options de langues. Sur les appareils Echo Show, vous pouvez accéder aux paramètres en swippant avec votre doigt sur l’écran du haut vers le bas. Dans le doute, demandez à Alexa si une mise à jour récente est disponible, et la télécharger le cas échéant. Autre procédé bien plus simple, vous pouvez également activer le mode multilingue en demandant simplement à Alexa de parler anglais.

Vous n’avez pas d’assistant Alexa ? C’est le moment de vous y mettre puisqu’en ce moment toute la gamme est en promotion avec le Echo Dot 3 à 19,99 € au lieu de 49,99 €, le Echo Dot 4 à 29,99 € au lieu de 59,99 € ou le Echo Show 8 à 64,99 € au lieu de 129 €.

À lire également : Amazon – payez avec votre main !

Amazon décale le Black Friday 2020

Pour rappel, Amazon avait prévu de démarrer le Black Friday 2020 avec un peu d’avance. Seulement, avec le reconfinement et la fermeture des commerces « non essentiels » décrétée par le gouvernement, les commerçants ont très rapidement manifesté leur colère. Ils sont écœurés de voir qu’Amazon et les autres sites de e-commerce vont se « gaver » pendant le Black Friday, tandis qu’ils vont devoir rester rideaux fermés.

Finalement, le gouvernement français a exigé qu’Amazon décale la tenue du Black Friday au 4 décembre 2020. Ce report laisse entendre que les boutiques pourront elles aussi profiter du Black Friday, à condition qu’elles ouvrent à nouveau comme prévu au 1er décembre, date supposée de la levée du confinement. Ça malheureusement, c’est une autre paire de manches.

Source : Informaticien.be