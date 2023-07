L’application ChatGPT arrive sur téléphone : comment l’obtenir ?

Fin 2022, Open AI créé l’émoi avec son chatbot ChatGPT. Bien que plein de défauts, la solution n’en reste pas moins impressionnante et ne cesse de s’améliorer au fil des mois. Entre-temps, l’application a été déployée sur mobile, à commencer par iOS. Dans une volonté de toucher toujours plus d’utilisateurs, l’entreprise vient d’annoncer sur X (habituons-nous au nouveau nom de Twitter) l’arrivée imminente de ChatGPT sur Android.

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 25, 2023