Lancement PS5 : les sites marchands plantent tous !

Comme vous le savez peut-être, ce jeudi 19 novembre 2020 est marqué par le lancement officiel en France de la PS5 et de la PS5 Digital Edition. Les deux consoles next-gen de Sony sont respectivement proposées à 499 € et 399 €. Pour rappel, les précommandes des deux machines ont été un véritable succès, et les ruptures de stock n’ont pas tardé à arriver.

Pour ce lancement, le constructeur avait garanti que les stocks des différents revendeurs français seraient effectivement réapprovisionnés. De plus, l’entreprise nippone avait informé les clients que toutes les ventes s’effectueraient exclusivement en ligne, afin « d’assurer la sécurité des joueurs, de nos détaillants et de notre personnel face au Covid-19″.

De fait, la grande majorité des revendeurs ont commencé ce 18 novembre à donner des détails concernant l’ouverture des ventes. La Fnac a confirmé que des PS5 seraient disponibles dès 10h du matin le 19 novembre, tandis qu’il faudra atteindre 13h chez Amazon. Concernant Auchan, Leclerc, Boulanger ou encore Cdiscount, aucune déclaration officielle hormis la simple confirmation que des exemplaires seraient disponibles.

Le lancement de la PS5 est chaotique

Autant vous le dire tout de suite, si vous cherchez une PS5 aujourd’hui, préparez-vous à pester devant votre ordinateur. Pour notre part, nous avons tenté à maintes reprises d’ajouter une PS5 au panier sur différents sites, une mission impossible. En raison de la trop forte affluence, et de la probable utilisation de bots par des utilisateurs peu scrupuleux, tous les sites des revendeurs sont hors-service, en maintenance et/ou en rupture de stock.

Chez CDiscount, les consoles étaient disponibles vers 10h et se sont écoulées en quelques minutes seulement, laissant sur le bas-côté des clients qui avaient pourtant réussi à rajouter une PS5 à leur panier. Mais en raison des problèmes de connexion, il était impossible de confirmer la commande.

Les sites d’Auchan, Boulanger, la Fnac et Leclerc ont rapidement été submergés par l’affluence trop forte de clients. Pour vous donner un ordre d’idée, la file d’attente pour accéder au site d’Auchan a dépassé les 70 000 personnes lors du pic de fréquentation. À l’heure où nous écrivons cet article, le site de Leclerc est toujours HS.

Le site de Boulanger est à nouveau accessible, mais sans surprise plus aucune PS5 n’est disponible. Même constat chez Auchan. Sur la Fnac, c’est encore mieux, puisque le site vous bloque automatiquement une fois que vous avez tenté plusieurs fois de réactualiser la page. Vous ne pouvez plus accéder au site, tout simplement. Un plaisir. Notez que Cultura vous bloquera également après plusieurs tentatives.

Seule alternative, il vous reste la possibilité d’essayer de vous rendre sur Amazon vers 13h, heure à laquelle le géant américain doit ouvrir les ventes des PS5 et PS5 Digital Edition. Bien entendu, le risque que le site soit surchargé est très élevé et il faudra faire preuve de patience et de ténacité si vous souhaitez repartir avec votre console. Pour conclure, ne vous aventurez pas sur eBay et le Bon Coin, les deux sites étant devenus le repaire des spéculateurs, avec des PS5 affichées à plus de 800 €, 900 € voir 2000 €.

Si vous êtes persévérants, vous aurez peut-être une chance de trouvez une PlayStation 5 à condition d’être patient sur les sites de la Fnac, de Rakuten ou de CDiscount…