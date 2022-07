Lancement du site Chifi-audio.fr

Mais la Chifi c’est quoi ? C’est de la HiFi très abordable proposée par les Chinois, où la HiFi s’est énormément développée en quelques années. Ce qui différencie la Chifi des écouteurs classiques trouvables au même prix, c’est leur qualité de construction, leur qualité sonore plus poussée et le câble détachable. Entre Amazon qui propose certaines références au triple du prix ou AliExpress qui n’a pas la confiance de beaucoup de gens, le site Chifi-audio.fr se démarque par son stock français et des prix justes. De plus un pôle-conseil est présent afin d’aider les novices à choisir les intras adaptés à leur utilisation !

Du matériel sélectionné avec soin…

Les écouteurs sélectionnés sont testés et approuvés afin de ne garder que les meilleurs produits et ainsi faire un premier tri dans ce choix conséquent. Une grosse partie de ses écouteurs ont déjà été testés par TechnoidFR au moment de leur sortie, ce qui vous permet d’être sûr de votre choix. Plusieurs accessoires viennent s’articuler autour comme des câbles de remplacement, des embouts, des DAC USB-C et même des modules Bluetooth pour transformer vos écouteurs filaires en écouteurs Bluetooth 100% sans fil ! TRN est une marque reconnue qui a su proposer des intras solides dans le temps et avec une très bonne qualité sonore. C’est la première marque à intégrer le site avec 6 écouteurs actuellement référencés de 7 € à 59,80 €.

Pour le lancement et jusqu’au 29 juillet, vous aurez 5% de remise avec le code LANCEMENT5.

Pierre-Alexandre de TechnoidFR est un spécialiste de la Chifi. Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons à vous rendre sur sa chaîne YouTube où il teste du matos HiFi à longueur d’année.