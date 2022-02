Lancement du Doogee V20 avec une énorme promo

La date de lancement mondial du « téléphone robuste » Doogee V20 5G a été fixée au 21 février. Il s’agit du premier smartphone « rugged » doté d’un écran AMOLED. Initialement évalué à 399,99 $ (351 €), il fera ses débuts à seulement 299,99 $ (263 €). Ce prix ne sera valable que pour les 1000 premiers achats sur AliExpress, Doogeemall, et Banggood.

Un écran AMOLED magnifique…

Lorsque l’on considère les caractéristiques techniques du Doogee V20, on ne peut que constater qu’il s’agit d’un appareil avec un excellent rapport qualité-prix. L’écran arrière de 1,05 pouce attirera sans aucun doute votre attention. Ce dernier est conçu pour recevoir les notifications, contrôler vos playlists et garder un œil sur le niveau de la batterie. Il peut également être personnalisé. En revanche, sur la face avant, le V20 est équipé du célèbre écran Samsung E4 AMOLED d’une résolution de 2400 x 1080 pixels. Ce dernier mesure 6,43 pouces (16,33 cm) et peut afficher une grande variété de types de colorimétries « à la carte » et des noirs très profonds grâce à sa technologie AMOLED.

La robe de l’appareil se décline également en 2 finitions et 3 couleurs. Les couleurs Wine Red et Knight Black sont agrémentées d’une finition en fibre de carbone tandis que le Phantom Grey est doté d’une finition « AG frost » très originale.Grâce à ses indices IP68 et IP69K, l’appareil est étanche à l’eau, aux chutes et à la poussière. Il est également conforme à la norme militaire MIL-STD-810G.

Côté mémoire, le V20 dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage rapide qui peut être étendu à 512 Go avec une carte Micro SD. Ce smartphone blindé est alimenté par une batterie de 6000 mAh avec un chargeur rapide 33 W qui permet de faire évoluer sa jauge de 0 à 100% en moins de 2 heures. Il est également compatible avec la charge sans fil 15 W.

Au top sur la photo…

En ce qui concerne la photo, on pourra faire confiance à un objectif principal de 64 mégapixels, un module de vision nocturne de 20 MP et une caméra à angle ultra-large de 8 MP. La caméra frontale pour les selfies affiche de beaux résultats avec un capteur de 16 MP. Parmi les autres caractéristiques, citons la compatibilité NFC, la prise en charge des quatre satellites de navigation, un mode jeu, un système de refroidissement très bien conçu, un bouton personnalisable, une certification de protection d’écran Corning Gorilla Glass, la prise en charge de la double carte nano-SIM 5G, une boîte à outils virtuelle et bien d’autres encore.

Un rapport qualité-prix imbattable sur ce segment

Comme vous pouvez le constater, le rapport qualité-prix du Doogee V20 est bluffant. Le tarif affiché de 299,99 $ (263 €) n’est disponible que pour une période limitée, après quoi il reviendra à son prix initial de 399,99 $ (351 €) sur AliExpress. Avec les coupons disponibles sur le site, vous pouvez l’obtenir à des prix encore plus bas. N’hésitez pas à visiter le site officiel du Doogee V20 pour en savoir plus sur ce produit.