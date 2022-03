Lancement du Doogee S98 avec son double écran et sa caméra de vision nocturne

Doogee vient d’annoncer le nouveau modèle de sa série S. Le Doogee S98 est un téléphone de la catégorie « rugged », c’est à dire antichocs et étanche. Il est annoncé sur le marché mondial pour la fin du mois de mars…

Ce qui rend le Doogee S98 si spécial dans le monde des smartphones « rugged », c’est son très sympathique design à deux écrans. Car en plus de la dalle principale, l’appareil dispose d’un unique afficheur circulaire au dos.

Cet écran additionnel est personnalisable : vous pourrez y mettre la photo de votre choix, mais aussi afficher des informations comme la météo, le niveau de batterie restant, le volume de la musique ou diverses notifications. L’écran peut aussi être transformé en montre à aiguille : choisissez votre « skin » parmi des centaines !

Antichocs, étanche et puissant !

Ce nouveau Doogee S98 embarque la puce MediaTek Helio G96 à 8 cœurs cadencés à 2.05 GHz maximum. Adossé à 8 Go de RAM, ce SoC propose des performances au-delà de ce qu’on a l’habitude de voir sur ce segment. Si vous avez peur d’être à court avec les 256 Go de mémoire de stockage, le S98 vous permet d’ajouter jusqu’à 1 To en utilisant un slot microSD.

Le smartphone ne serait pas complet sans un écran principal digne de ce nom : un afficheur LCD de 6,3 pouces (16 cm) FHD+ avec une protection Corning Gorilla Glass. Cette dalle dispose d’un punch-hole pour y loger la caméra frontale de 16 mégapixels.

Au dos on trouvera 3 objectifs : un module principal de 64 mégapixels avec un ultra grand-angle de 8 MP mais surtout cette intéressante lentille de vision nocturne de 20 MP qui vous permettra de prendre des photos dans le noir complet d’autant que le flash à LED est associé à un flash infrarouge très efficace.

Une batterie XXL

Comme tous les appareils de cette catégorie capable de se passer d’une prise de courant pendant plusieurs jours, le Doogee S98 comprend une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 33 W et une charge sans fil de 15 W.

Fonctionnant sous Android 12, la compagnie garantit un support au niveau des mises à jour de l’OS et des patchs de sécurité d’au moins 3 ans. Bien sûr, comme tous les téléphones « rugged », le Doogee S98 est certifié IP68 (étanche à 5 m), mais aussi IP69K (résistant à un jet de vapeur haute pression) et MIL-STD-810G (temps et températures extrêmes). Un gage de qualité.

Doogee n’a pas oublié les petits plus qui font les grands smartphones : NFC, WiFi 5 dual-band, Bluetooth 5.1, capteurs d’empreintes digitales latéral, etc. Pour l’instant la marque n’a pas encore arrêté la date de sortie du Doogee S98, mais cela devrait être aux alentours de la fin du mois de mars 2022.

En attendant, vous pouvez participer au tirage au sort (Free Giveaway) pour gagner un des 5 Doogee S98 mis en jeu pour le lancement. Il suffit d’aller sur le site officiel de la marque et de suivre les instructions. Bonne chance !