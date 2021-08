La Recharge adaptative des Google Pixel sous Android 12

Depuis sa version 9, Android s’est doté d’une fonction Batterie adaptative qui permet au système de « gérer » les applications qui tournent en arrière-plan pour économiser de l’énergie. Après quelques ratés, cette option est devenue incontournable.

Google propose cette année une nouvelle fonctionnalité concernant la batterie : la Recharge adaptative. Cette dernière ne permet d’éviter que votre batterie ne s’abime à force de trop utiliser la charge rapide. Il faut dire que les nos batteries sont souvent sollicitées, et encore plus avec les charges rapides de 30, 60 et bientôt 120 ou 200 Watts !

Une recharge intelligente

Car plus la charge est « brutale » et plus les composants risque de « prendre cher ». Pourquoi utiliser une puissance démesurée si votre appareil doit recharger toute la nuit ? Il suffit de se baser sur l’heure de votre alarme du matin pour y aller à petite dose ! Notre Pixel 4a 5G sous Android 12 (SPB4.210715.011) dispose d’une charge de 18 W. Bon, ce n’est pas vraiment la plus rapide du marché, mais avec la Recharge adaptative, la puissance acceptée par la batterie passe de 18 à 5 W par exemple. Jusqu’à 80 %, l’appareil se charge rapidement puis il y va mollo pour les 20 derniers pourcents (c’est aussi durant cette phase que la charge est plus « dure »).

(Bientôt sur tous les appareils sous Android 12 ?

Cela évite de solliciter inutilement la batterie pour arriver à 100% à 4 heures de matin alors que vous vous réveillez à 7 heures. En jetant un oeil à votre alarme, la Recharge adaptative est la garantie que votre batterie sera pleine pour votre journée sans surchauffer le téléphone. Cette fonctionnalité est disponible dans la bêta 4 d’Android 12 sur les Pixel 3, 3a, 3XL, 4, 4a et 5, mais pourrait faire partie des nouveautés de la version finale de « Snow Cone ».