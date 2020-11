La PS5 compatible 8K ? Que sur le papier…

Comme vous le savez peut-être, le mois de novembre sera marqué par l’arrivée des consoles de nouvelle génération. Microsoft a ouvert les hostilités avec le lancement ce 10 novembre de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Quant à Sony, le constructeur nippon entre dans la danse dès ce 12 novembre, avec la sortie de la PS5 et de la PS5 Digital Edition dans sept pays, parmi les États-Unis et la Japon.

Concernant la France, il faudra attendre quelques jours de plus, les deux consoles étant prévues pour le 19 novembre. Bien entendu, de nombreux médias spécialisés et Youtubeurs ont d’ores et déjà reçu la console, et certains ont d’ailleurs livré leur premier test complet de la machine.

Elle est où ma 8K ?

Or et comme l’expliquent nos confrères du site Digital Foundry, la PS5 ne tient pas (encore) toutes ses promesses. En effet, Sony a longtemps assuré que la console supporterait la définition 8K et le VRR, pour Variable Refresh Rate. Pour rappel, cette technologie permet de synchroniser le nombre d’images par seconde générées par votre console avec le nombre d’images affichées sur votre TV ou votre moniteur. Il en résulte une image plus fluide, sans déchirure.

Seulement et pour l’instant, la PS5 est privée de ces deux fonctionnalités. De quoi légèrement pester, d’autant plus que la prise en charge de la 8K et du VRR est clairement affichée sur la boite de la console. « Il s’agit d’un point académique, mais l’emballage de la PS5 évoque également une fonctionnalité d’affichage 8K. C’est un peu frivole et à la limite du ridicule dans le contexte actuel, mais j’ai essayé de l’activer sur un gigantesque écran LG natif 8K… Malheureusement, la définition native de la PS5 était limitée à de la 4K maximum », raconte étonné Richard Leadbetter de Digital Foundry.

Du VRR chez Xbox, mais pas de 8K non plus

L’absence de ces deux fonctionnalités est d’autant plus surprenante sachant que la PS5 embarque un HDMI 2.1. Cette nouvelle norme HDMI augmente drastiquement la bande passante pour les canaux de données et permet d’afficher des images en 8K et 120 images par seconde. La PS5 devrait donc être en capacité d’afficher de la 8K.

Rappelons que la PlayStation 5 est en rupture de stock même si la Fnac doit recevoir des stocks le jour de la sortie le 19 novembre (uniquement en ligne).

Notez bien que la Xbox Series X embarque elle aussi un HDMI 2.1. Contrairement à sa concurrente, la console de Microsoft prend en charge le VRR. Mais pas encore la 8K. Il semble bien que les constructeurs préfèrent se concentrer sur la fluidité en 4K, avant de se tourner vers la 8K.

