La Poste décapite le timbre rouge : le progrès en marche arrière !

Depuis le 1er janvier 2023, la Poste renonce à son timbre rouge. Ce service qui permettait d’envoyer une lettre en urgence pour une réception à J+1 va être remplacé par la e-Lettre rouge. Une sorte d’e-mail payant et plus du tout confidentiel. Bienvenue dans la quatrième dimension.

Les centrales nucléaires, le Concorde, le TGV, Amandine, la carte à puce : autant de raison d’être fiers de notre pays. Pourtant, depuis quelques années, la tendance s’inverse et les jeunes générations n’ont plus grand-chose auquel s’accrocher. La France, « c’était mieux avant » et ce n’est pas cette nouvelle mesure qui va nous faire changer d’avis.

Car figurez-vous que la Poste a procédé à des changements en 2023. Le timbre gris « écopli » a disparu tout comme le timbre rouge à 1,43 €. Notons au passage qu’il ne reste donc plus qu’un tarif unique pour envoyer des lettres : le timbre vert à 1,16 €, mais il passe de J+2 à J+3. Mais alors que propose la Poste pour les plis urgents ? Il y a bien une solution quand même ? Oui. C’est la e-Lettre rouge. Tenez-vous bien, car on dirait un épisode de Groland…

La lettre du futur n’est plus confidentielle

Il va falloir que vous scanniez votre document ou que vous écriviez directement votre missive sur le site de la Poste. Il sera envoyé par voie électronique, réceptionné par un postier, imprimé, mis dans une enveloppe puis distribué. Oui, vous avez bien lu. Le postier va imprimer votre lettre. C’en est donc terminé de la confidentialité des correspondances pourtant garantie par la Convention européenne des droits de l’homme. Mais on s’en fout non ? Il n’y a déjà plus de secret médical…

Les vieux en PLS

On imagine bien aussi le chemin de croix des seniors lorsqu’on va leur dire : « Mais monsieur, il suffit de scanner votre lettre en PDF et de l’envoyer via le site Internet puis de payer en ligne ». Rires assurés ! Et quid du coût ? 1,49 € pour 3 pages maximum. Jusqu’à 7 pages, il faudra payer 3,10 € et 6,80 € pour 17 pages. Vous voulez une impression couleur ? Comptez 30 centimes de plus. Un suivi ? 50 centimes !

C’est un peu cher pour… Un e-mail.

En ce qui concerne les délais, la lettre sera distribuée le lendemain si vous l’envoyez avant 20 heures.

C’est un peu lent pour… Un e-mail.

Pigeons, Télégraphes et Téléphones

Le but est encore une fois d’alléger le bilan carbone de l’entreprise. La Poste prend l’exemple des lettres envoyé de la métropole vers les DOM et inversement. 60 000 tonnes de CO2 en moins, 20 tonnes de kérosène, blablabla. À force de compter les tonnes de CO2, nous allons nous retrouver en pagne dès 2025. Le problème c’est qu’on va être bien embêté lorsqu’il faudra envoyer un chèque, le document d’un avocat, etc. Et en ce qui concerne le piratage ? Ça n’arrivera jamais bien sûr ! Heu attendez, on me dit dans l’oreillette que la Poste a été victime d’un ransomware en juillet 2022. C’est très rassurant. Bientôt il sera plus facile de dresser des pigeons que de faire confiance à la Poste.