La police s’invite sur TikTok : de la friture sur la ligne ?

En mars dernier, le gouvernement interdisait l’usage et l’installation de TikTok sur les téléphones professionnels des agents publics. Moins de trois mois après, la Préfecture de Police de Paris vient de lancer son compte TikTok.

Un rythme entraînant, des basses et une succession d’images hyper cutées : c’est avec ce clip que la Préfecture de Police de Paris a fait son entrée sur Tik Tok il y a deux jours. Les codes sont respectés, du moins ceux de la plateforme. Car avec ce compte, la PP crée une dissonance avec les nouvelles règles de la fonction publique.

TikTok interdit pour les agents de l’État

Jean-Noël Barrot, Ministre de la Transition numérique, avait annoncé l’interdiction de TikTok et autres applications récréatives sur tous les téléphones professionnels des agents de l’État. Une décision faite à la suite d’autres gouvernements européens et du Parlement Européen lui-même.

Les applications récréatives comme TikTok sont désormais interdites, avec effet immédiat, sur tous les téléphones que l'État fournit aux agents publics.@StanGuerini pic.twitter.com/3KMA6BercF — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 24, 2023

À l’origine de ce choix suit une mobilisation générale lancée par plusieurs pays Occidentaux, notamment les États Unis, suite à divers scandales de fuites de données et d’informations confidentielles via les réseaux sociaux. Si TikTok est la première visée, Instagram, Twitter et Telegram sont aussi dans le viseur.

Des dérogations sont prévues

Alors, en lançant son compte TikTok, la Préfecture de Police de Paris est-elle en dehors des clous ? En termes d’image, sans doute. Cela donne, en effet, un sentiment d’incohérence entre la volonté affichée de se distancier de TikTok et sa mise en application réelle.

‘Il n’y avait pas de raison que la police et la gendarmerie nationales, mais aussi la brigade de sapeurs-pompiers de Paris y soient et pas nous.’ Porte-parole de la PPP

Mais dans les faits, la présence d’une institution sur TikTok suit une logique de communication publique et de sensibilisation. Un cas de figure prévu par le Ministère de la Transition Numérique, qui, dans son communiqué, introduit des cas de figures spécifiques pouvant ouvrir à une dérogation.