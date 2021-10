La nu autorisé sur YouTube : 3 chaînes à découvrir garanties sans textile

Peu de gens le savent, mais YouTube autorise à montrer l’anatomie humaine dans son intégralité si le sujet de la vidéo le justifie. On vous en dit (et montre) plus.

Trouver des gens nus sur Internet, ce n’est pas très compliqué. Il suffit de désactiver le filtre « Safe search », de taper « nu » dans un moteur de recherche, et le royaume de la nudité vous ouvre ses portes. Alors, qui dit « nu » peut bien sûr vouloir dire « porno », mais, on l’oublierait presque, le terme englobe de nombreux autres sujets. Et si YouTube, propriété de Google et donc régi par des règles strictes, interdit effectivement toute idée de pornographie sur son antenne streamée, elle peut également la permettre si le sujet le justifie. Il faudra néanmoins avoir plus de 18 ans pour y accéder, et donc avoir un compte Gmail connecté avec son profil pour justifier son âge. Saluons quand même le grand écart intellectuel de YouTube qui fait la chasse au moindre bout de téton pixelisé sur les vidéos du Joueur du Grenier (il explique tout ici) et qui ne lève pas le petit doigt pour les vidéos « éducatives » comme le yoga nu dont nous vous avions parlé dernièrement avec passion.

Pour continuer sur notre lancer, nous vous conseillons aujourd’hui trois comptes décomplexés du vêtement...

The Nude Blogger : l’acceptation de son corps avec sérénité

Jessa O’Brien est justement professeur de yoga nu (oui oui, c’est vraiment un « truc » ce naked yoga). Elle est aussi naturiste et essaie d’être la personne la plus équilibrée qui soit. C’est pour cela qu’elle est végétarienne depuis 2015 et réfléchit beaucoup, même si elle met ce dernier trait de caractère sur le fait qu’elle soit du signe de la vierge. L’Australienne se veut surtout la défenseuse du body positive. Elle veut montrer qu’il faut s’accepter comme l’on est et le montre dans les vidéos de sa chaîne The Nude Blogger, forte de plus de 132 000 abonnés. Elle nous explique qu’il n’y a pas de honte à avoir quel que soit le corps que nous avons et qu’il n’y a rien de vulgaire dans la nudité. Dans ses vidéos, on l’y voit en tenue d’Eve cuisiner, se promener dans des lieux nudistes et surtout montrer qu’elle est libre et sans tabou. Comme elle sourit beaucoup, il faut croire qu’elle est très heureuse et que suivre ses conseils peut aider certaines personnes à s’accepter elles-mêmes.

A Naturist Family : tout, vous saurez tout sur le naturisme

Le naturisme, pour ceux qui ne font pas partie du mouvement, c’est un peu obscur. C’est pour ça que le compte A Naturist Family a décidé de lever le voile sur la pratique en toute transparence. Anna et son mari Steve sont américains et naturistes. Conscients que ce mode de vie n’est pas très documenté dans les détails, ils tiennent un blog vidéo sur YouTube sur lequel ils partagent leurs connaissances, leurs bons plans et montrent leur vie au quotidien en tant que naturistes. Ils souhaitent démocratiser la pratique tout en démontant les fausses idées qui circulent dessus.

Roustan : dédié au bodypainting

Paul Roustan (rien à voir avec Didier, donc) est un body painter et photographe basé à Los Angeles. Reconnu comme un des meilleurs au monde dans sa discipline, il partage son travail sur son compte Roustan sur lequel on peut suivre en vidéo les différentes étapes de ses créations sur des modèles la plupart du temps entièrement nues. Son style combine les arts traditionnels et la pop culture avec une pointe de réflexion sur le monde contemporain. L’artiste est suivi par plus de 113 000 personnes et son travail est apparu dans de nombreux médias, du Chicago Sun-Times en passant par The New York Post, GQ, Playboy, ou Maxim. Ici, ce n’est pas « éducatif », mais c’est de l’art alors ça va.

Bonus : The Naked Gardening Day

Tous les ans, le premier samedi du mois de mai est le Naked Gardening Day. Il est donc de bon ton ce jour-là de faire du jardinage au soleil nu comme un ver. Vous trouverez donc à cette occasion sur YouTube, sur plusieurs comptes, des vidéos de personnes retournant la terre et plantant des graines dans le plus simple appareil.

Nous vivons vraiment une grande et belle époque.