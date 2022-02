La nouvelle mouture de LineageOS passe à Android 12

Si vous nous lisez, vous savez que les fabricants de smartphones sous Android n’assurent le suivi de leurs appareils que jusqu’à 3 ans. Un vrai scandale comme on a dernièrement pu le constater avec les Pixel 3 et 3 XL sorti fin 2018 et qui vont se retrouver sans patch de sécurité à l’avenir. Bref, passé 3 ans, vous pouvez toujours utiliser votre appareil, mais les failles de sécurité ne seront plus colmatées. Sympa non lors qu’on a dépensé 600 € pour un appareil ?

Une cure de jouvence pour les vieux appareils

La solution consiste alors à changer pour LineageOS, un système Android soutenu par une communauté de développeurs qui s’échine à mettre à jour le système et à patcher tout ce qui bouge. Avec ce système, de vieux appareils de plus de 6 ans peuvent toujours profiter de mise à jour. Les développeurs sont maintenant en train de se concentre sur la version 19 de LineageOS basé sur la douzième version d’Android. Lineage 18 (Android 11) est encore d’actualité et continuera à voir des mises à jour, mais LineageOS 17.1 (Android 10) est dorénavant abandonné. Il s’agit d’appareil très ancien comme les Samsung Galaxy A3 (2015) ou les premiers Google Pixel (2016) et malheureusement ils sont sans doute trop vieux pour passer à une version supérieure. Rappelons quand même que ces deux appareils ont té abandonné il y a des années par leurs constructeurs respectifs… Vous trouverez la liste complète des appareils concernés ici.

Un effort pour les n00bs ?

Nous ne pouvons que saluer le passage à la dernière mouture d’Android, mais il y a encore une petite étape à passer pour que LineageOS ne se popularise : une installation plus facile. En effet, la manipulation pour arriver à installer l’OS sur un smartphone n’est pas vraiment accessible au plus grand nombre. Certes, c’est la même chose pour toutes les ROM alternatives, mais il faut dire que des efforts pourraient être faits pour prendre un peu plus l par la main les utilisateurs potentiellement intéressés. Les tutos sur le site sont très bien fait, mais ils sont réservés aux anglophones et il faut dire que flasher sa ROM ou déverrouiller un bootloader ne sont pas des étapes très « user friendly ». Il faudrait un outil sous Windows pour automatiser certaines étapes sur les smartphones les plus répandus comme le Easy Installer chez /e/ par exemple…