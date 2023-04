La nouvelle gomme magique de Google pour tous ! À quel prix ? Comment ?

Un argument de poids pour les Pixels

Pour attirer de nouveaux utilisateurs, Google a développé un outil moderne, puissant et innovant au sein de son module photo. Dans une logique IA First, notamment sur les modules photo, la firme permet donc avec la Gomme magique d’effacer automatiquement et en quelques secondes tout détail gênant. Au revoir donc les touristes au second plan, les voitures intrusives ou les poteaux brisant un cliché bucolique ! Le résultat est net, presque invisible à l’œil. Un outil très puissant de plus dans l’arsenal de fonctionnalités « photo » des Pixel.

Depuis la sortie du Pixel 6, l’outil est devenu très populaire, donnant encore plus de visibilité à la gamme. Jusqu’alors exclusif aux smartphones de Google, la Gomme magique va bientôt être disponible sur tous les smartphones, Android comme iOS.

Un outil pour Google One

Logiquement, l’entreprise de Mountain View n’a pas décidé de se lancer dans la philanthropie. Pour utiliser la Gomme magique sur n’importe quel appareil Android, mais aussi sur iPhone, l’utilisateur devra passer par Google Photo puis s’abonner à Google One. Cependant, la formule d’entrée du service ‘Premium’ de Google reste abordable : 1,99 € par mois, offrant plus de stockage et plus d’options de modifications pour les photos.

La Gomme magique, rampe de lancement pour Google One ?

Depuis quelques mois, Google cherche à valoriser son service One à grand renfort de fonctionnalités et de changements de stratégie. Son service permet d’accéder à un VPN fait maison, un espace de stockage supplémentaire pouvant aller jusqu’à 2 To ainsi qu’un accès à Workspace Premium. Voilà donc un nouvel ajout à son offre, avec l’arrivée de la Gomme magique dans l’abonnement. Cette fonctionnalité n’est pas la seule à être intégrée à l’offre puisque les clients auront aussi le droit au mode Éclairage portrait, à Color Pop, au mode HDR de Google et d’autres gadgets de la marque.

Est-ce que la fonctionnalité vaut 1,99 € par mois ? Si vous êtes photographe et que vous cherchez à nettoyer vos clichés de tous les petits détails gênants (poteaux, voiture…) alors oui, elle peut représenter un micro-investissement intéressant. Pour un résultat parfait, rien ne remplacera cependant un outil manuel tel que Photoshop.

Vous n’avez jamais vu la Gomme magique à l’œuvre ? Voici une petite vidéo de rattrapage pour vous montrer tout son potentiel…