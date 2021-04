La Formule 1 gratuite avec le VPN CyberGhost

Depuis que la Formule 1 n’est plus sur TF1, il faut payer pour voir les Grand Prix. Mais ce n’est pas le cas dans tous les pays. Sur la chaîne autrichienne ServusTV, la course de dimanche est en direct et complètement gratuite. Il faudra juste utiliser un VPN avec une IP autrichienne pour en profiter. C’est le moment où jamais de profiter de l’offre de CyberGhost à 2 € !

Outre le chiffrement de vos données et l’anonymat que proposent les VPN, ces derniers permettent aussi de changer votre IP comme bon vous semble. Nous vous avons déjà parlé de la possibilité d’accéder à du contenu plus récent et en français sur le Netflix américain (cela fonctionne aussi avec Disney+ et Amazon Prime Video), mais cela marche aussi avec le sport !

Toute la saison 2021 de F1 sur la chaîne ServusTV

Ce dimanche c’est le Grand Prix d’Émilie-Romagne sur le tracé d’Imola en Italie. Il s’agit du deuxième Grand Prix de cette saison 2021 après celui du Bahreïn (victoire de Lewis Hamilton sur Mercedes). Si cela ne vous embête pas de voir la course avec des commentaires en allemand, sachez que la chaîne autrichienne ServusTV propose gratuitement l’ensemble de la saison sur son site le dimanche 18 avril à 15 heures. C’est aussi le cas de la chaîne ORF, mais il faudra s’inscrire sur cette dernière alors que ce n’est pas nécessaire sur ServusTV. Comment faire alors que vous vous ferez éconduire avec votre IP française ? Il suffit d’emprunter une IP autrichienne avec CyberGhost ! Vous pouvez très bien vous passer de Julien Fébreau et de Jacques Villeneuve, non ? On vous explique comment faire…

CyberGhost, toujours à 2 €/mois !

CyberGhost propose des serveurs dédiés au stream et au téléchargement avec des points d’accès dans 89 pays. C’est un programme PC, mais aussi une appli sur votre mobile : vous pouvez d’ailleurs équiper jusqu’à 7 appareils avec un seul compte. Côté chiffrement, c’est le top du top et CyberGhost propose aussi des filtres anti-mouchards, antipub et anti-phishing. Tout ça pour 2 €/mois ? Oui. Il faudra juste payer en une fois pour 3 ans de tranquillité, soit 78 €. Avec cette formule, vous avez en plus 3 mois gratuits et 45 jours pour revenir sur votre décision. C’est le VPN le moins cher du marché puisque NordVPN coûte 2,97 €/mois et que ExpressVPN est affiché à 5,83 € le mois.

Le Grand Prix Émilie-Romagne du 18 avril 2021 en clair

1/ Nicht verfügbar (vraiment ?)

Il est possible de regarder des émissions enregistrées sur ServusTV, mais dès qu’on veut regarder la télé en direct (Jetzt Live en haut), ça bloque ! Votre IP française vous empêche d’accéder au Live : « Der stream ist Ihrer Region Nicht verfügbar » (quelle belle langue).

2/ Une IP autrichienne

Ouvrez CyberGhost et sélectionnez un serveur autrichien dans la liste. Vous pouvez même aller dans Pour le Stream et choisir le serveur autrichien optimisé, mais vous pouvez aussi sélectionner un serveur «normal» et même un serveur allemand si les autres sont saturés. Connectez-vous un peu avant la course pour être sûr que tout fonctionne.

3/ La course en direct…et légalement !

Il suffit de rafraîchir la page et c’est tout ! Vous avez la course en direct et cela fonctionne même sur mobile ! Bien sûr c’est légal : vous ne piratez rien du tout, vous contournez juste les restrictions géographiques ce qui n’est pas interdit. Bonne course et allez les Normands !