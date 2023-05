La fin des mots de passe : comment créer votre clé Google Passkeys ?

Google a lancé le déploiement d’une technologie censée remplacer, à terme, les mots de passe de manière simple et sécurisée. Il s’agit des passkeys, ou clés d’accès sécurisées. Tour d’horizon de cette nouvelle méthode d’identification et de son utilisation !

Le géant californien a annoncé le déploiement de sa technologie Passkeys dans un billet de blog en date du 3 mai dernier. Les GAFAM s’étaient engagés à remplacer progressivement les mots-de-passe d’ici à 2024, Google accélère donc la cadence avec cette méthode censée limiter considérablement les risques de piratage et de phishing.

C’est quoi une passkey ?

Une passkey, ou littéralement clé d’accès, est une alternative au mot de passe. Il s’agit d’une technologie développée avec pour objectif le remplacement définitif des mots de passe traditionnels. Ces clés d’accès reposent sur des paires cryptographiques. Un système qui requiert ainsi deux clés : une clé privée et secrète, ainsi qu’une clé publique, à partager. On retrouve cette méthode sur les applications chiffrées E2E, ou bien de bout en bout, comme WhatsApp ou Signal.

Quels sont les avantages d’une passkey ?

Si vous hésitez entre rester au mot-de-passe ou bien basculer sur une passkey, voici les avantages de cette méthode :

Plus de problèmes de mémoire : ces clés sont stockées localement, sur votre appareil et sont mémorisées par un gestionnaire local.

Plus sécurisé face aux fuites : la clé privée étant stockée uniquement sur l’appareil, une passkey est moins vulnérable aux fuites de données

Protégé contre les arnaques : phishing ou scam n’ont, avec le passkey, plus de mot de passe à subtiliser. Chaque clé est unique et protégée, alors quasiment impossible à dérober.

Comment créer une clé d’accès ?

Si vous souhaitez créer votre première clé d’accès avec Google Passkey, sachez que la technologie est compatible avec Chrome 109 et Safari 16, ou versions ultérieures, ainsi que Windows 10/11, macOS Ventura et suivants, ainsi qu’iOS 16 et Android 9 et versions ultérieures. Pour l’heure, les Passkeys ne sont compatibles qu’avec les comptes Google personnels.

Rendez-vous à cette adresse

Si vous êtes sous Android, votre appareil bénéficie déjà de passkeys, dans Clés d’accès créées automatiquement

Si vous êtes sur iOS ou bien que votre appareil n’a pas de passkeys automatiques, appuyez sur Créer une clé d’accès puis Utiliser un autre appareil

puis Une fois votre clé configurée, un bouton bleu donne accès à Utiliser les clés d’accès

Une fois votre clé d’accès Google configurée, la connexion à un service via votre compte Google vous permettra alors de procéder à l’identification via votre passkey précédemment configurée !