La clé du pass sanitaire piratée : tout le système s’effondre !

La nouvelle est arrivée sur Tweeter avec un message du compte @lereveildatlas agrémenté d’un QR code avec des données très fantaisistes. Il s’agit en effet du pass sanitaire d’Aldof Hitler, né le 1er janvier 1900. On pourrait croire à une blague, mais non. En passant le code à TousAntiCovid Verif, nous sommes bien en présence d’un QR code valide. Selon le tweet, le site qui permet de gérer les certificats de l’appli contenait une vulnérabilité qui a permis de lancer une attaque brute force (l’essai de milliards de mots de passe un à un jusqu’à trouver le bon).

À l’heure actuelle on ne sait pas encore comment cela a été rendu possible, mais si le ou les pirates disposent des clés privées cela permettrait de générer des pass sanitaires aussi vrais que les vrais pour absolument toute l’Union européenne puisque ces choses-là sont bien sûr mutualisées.

Un véritable tremblement de terre !

Des faux pass sanitaires aussi vrais que les vrais

Bien sûr il reste encore à prouver qu’il ne s’agit pas d’une fuite locale, mais si le piratage était avéré, cela poserait plusieurs problèmes, notamment en ce qui concerne la validité des pass sanitaires de dizaines de millions d’individus puisqu’il serait impossible de faire le tri entre les « vrais-vrais » et les « faux-vrais ». On peut aussi se demander si ces les clés privées vont se retrouver dans la nature ou si le pirate a juste voulu démontrer une supériorité technique. Si c’est un « antipass », il y a des chances pour qu’on retrouve des « kits » assez rapidement et si c’est un pirate vénal, il tentera de monnayer sa découverte… On se pose encore la question du pass en lui-même puisque les autorités (police, douanes, etc.) disposent d’une appli TAC Verif plus détaillée que celle disponible pour le grand public. Les informations contenues dans ces faux pass vont-elles plus loin que la surface (nom, prénom, date de naissance). En d’autres termes, un faux pass sanitaire créé avec ces clés volées permettra-t-il de voyager sans être vacciné ?

Pourquoi la thèse du piratage est crédible ?

D’après les discussions sur GitHub, ce certificats frauduleux n’est pas le seul en circulation. Ces derniers seront sans doute révoqués puisqu’ils ont été rendus publics, mais cela porte forcément un sacré coup au système Green Pass qui harmonise la validité des QR code au niveau européen puisque ces pass sanitaires ont été « validés » par les applications de vérification belges ou suisses.