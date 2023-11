On le sait depuis plusieurs années, les contrôles antifraude de la CAF ne sont pas dus au hasard, mais suite à une sélection opérée par un algorithme. Alors que les critères de notation et de désignation souffraient d’une forte opacité, voici que la Quadrature du Net a pu avoir accès à des versions antérieures de l’algorithme. Depuis des mois, l’association de défense des droits et libertés sur Internet cherchait à accéder à ces codes sources, afin de comprendre les mécanismes utilisés par la CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales).

Révélation en 2022

Cette histoire commence en 2022. Il y a près d’un an, en octobre de l’année passée, la Quadrature du Net révèle avoir découvert l’existence d’un algorithme de notation utilisé par la CNAF et ses caisses territoriales. Une information confirmée quelques semaines plus tard par une enquête de France Info : la CNAF délivre, en interne, un score de risque à chacun de ses allocataires, sur la base d’informations issues des différentes administrations. La note, allant de 0 à 1, indique les profils les plus à risques (0 étant une bonne note, 1 la plus mauvaise). Mais, ombre au tableau, personne ne connaissait les critères fixés à cet algorithme pour établir ces notations.

Un algorithme tentaculaire

Alors, pendant plus d’un an, la Quadrature du Net s’est lancée dans une bataille juridique pour obtenir l’accès au code source de cet algorithme. Finalement, il y a quelques semaines, l’association a pu accéder à ces fichiers. Enfin, pour être exact, aux éléments algorithmiques utilisés de 2010 à 2018 ; le code source actuellement en place n’ayant pas été communiqué par la CNAF.

De faibles revenus, le fait de bénéficier des minima sociaux ou même d'être en situation de handicap tout en travaillant : voici qq unes des variables dégradant le score. La CAF doit répondre de ses pratiques iniques ! pic.twitter.com/GmkEwpntHD — La Quadrature du Net (@laquadrature) November 27, 2023

Dans ses révélations, la Quadrature du Net nous fait prendre conscience de l’immensité des données collectées sur les allocataires : situation familiale, financière, lieu de résidence, situation professionnelle, montant des prestations, type de prestations reçues, fréquence de connexion aux comptes en ligne, échanges de mails, déclarations… Ce sont près de 40 critères qui sont utilisés par cet algorithme, afin de dresser un profil complet de chaque allocataire. 32 millions d’individus, dont 13 millions d’enfants, sont ainsi identifiés par l’algorithme.

La situation financière au cœur des notes ?

Et puis, il y a les variables de notation. Ces fameux éléments qui permettent à l’algorithme d’identifier les profils à risques, afin de les faire remonter auprès des équipes de contrôle CAF. Plusieurs critères font ainsi monter le score de suspicion :

Revenus faibles ;

Chômage ;

Allocataire du RSA ;

Logement dans une zone défavorisée ;

Part conséquente des revenus mise dans le loyer ;

Absence de revenus stables.

Enfin, un critère a une place importante dans le système de notation : le fait d’être, ou non, bénéficiaire de l’AAH, Allocation Adulte Handicapé. Ainsi, selon l’analyse de la Quadrature du Net, un allocataire en situation de handicap verrait son score de suspicion fortement augmenter.

Et tout ça pour quoi ? Selon les déclarations passées de la CNAF, notamment celle faite à la CNIL en 2010 pour le dépôt de son algorithme, le but de ce mécanisme est de faciliter le repérage des indus. En d’autre termes, faciliter le travail de recouvrement pour les prestations versées sans être dues, suite notamment à des erreurs de déclarations. Car oui, si repérer des évolutions de situations pouvant êtres à l’origine d’une erreur est possible, identifier clairement une fraude via un algorithme relève de la science fiction. Il faudrait, en effet, que le dit mécanisme soit capable d’attribuer une intention claire à l’allocataire.

Pour rappel, la Cour des Comptes estimait, en 2022, que la fraude sociale représentait environ 6 à 8 milliards d’euros par an, montant devant être confirmé, selon la Cour. Pour la CNAF, sur 95 milliards d’euros versés en allocations, il y aurait 2.8 milliards d’euros liés à la fraude sociale. Des chiffres à mettre en perspective avec les estimations du chiffre de la fraude fiscale, estimé entre 70 et 120 milliards d’euros par ans.