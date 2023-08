La batterie de votre téléphone est-elle en train de vous lâcher ?

Après des mois ou des années de fiers et loyaux services, la batterie de votre mobile commence à perdre en capacité, jusqu’à ne plus tenir que quelques heures. Mais comment connaître l’état de la santé de sa batterie sur Android, et quels bons gestes appliquer ?

On le sait, les batteries de smartphones ne sont pas éternelles. Leur capacité d’autonomie est d’ailleurs l’un des nerfs de la guerre de communication que se mènent les différents fabricants. Et même les plus endurantes se fatiguent avec le temps. Pour cette raison, il est essentiel de pouvoir suivre son état de santé au fil de son utilisation. Si Apple met à disposition de l’utilisateur l’outil adéquat pour cela, la situation est plus complexe sur Android.

Pourquoi connaître la santé de sa batterie est important ?

Comprendre la santé de sa batterie revient à déterminer sa capacité de charge actuelle et à observer comment elle évolue au fil du temps. Prenons un exemple : en moyenne, un smartphone possède une capacité de batterie de 4500 mAh. À pleine charge, il dispose de cette quantité d’énergie. Cependant, avec l’usure, cette capacité diminue. Si la charge maximale chute, disons, à 4000 mAh, alors même si l’indicateur montre 100%, l’autonomie réelle ne correspond plus qu’à 90% de la capacité initiale de l’appareil. D’où l’importance de surveiller régulièrement la santé de la batterie pour avoir une idée précise de l’énergie réellement disponible pour son appareil.

Comment vérifier son état sur Android ?

Il n’existe pas d’outil par défaut, intégré au système d’exploitation, pour suivre l’état de santé de sa batterie sur Android. Pour ce faire, des méthodes alternatives existent malgré tout. Tout d’abord, vous pouvez composer le *#*#4636#*#* depuis votre application d’appel. Ce numéro vous donne accès à un ensemble d’informations sur l’appareil, dont l’état de la batterie. Cependant, les données affichées peuvent varier d’un smartphone à l’autre.

Pour bénéficier d’un outil de qualité, nous vous recommandons alors de passer par une application dédiée. AccuBattery est toute désignée pour cette tâche. L’outil vous permet de suivre la capacité en mAh, son évolution ainsi que tout un ensemble d’informations sur l’écosystème d’autonomie du portable. Pour la télécharger, rendez-vous sur la page du Play Store de l’application.

Samsung : un outil dédié à la batterie

Si vous possédez un Samsung, sachez que le fabricant intègre la suite nécessaire pour suivre l’état de santé de sa batterie. Pour ce faire, rien de plus simple :

Rendez-vous dans les paramètres

Accédez à l’onglet Batterie et Santé de l’appareil

Appuyez sur Diagnostics et sélectionnez Diagnostic du téléphone

et sélectionnez Choisissez Statut de la batterie

L’interface vous donnera l’état de santé global de la batterie, sa capacité de stockage en mAh et son évolution par rapport à la disponibilité initiale.

Les bons gestes pour protéger la santé de sa batterie

Quel que soit l’état de santé de la batterie de votre smartphone, certains gestes permettent de la garder en bon état le plus longtemps possible. Voici nos 5 astuces pour sauvegarder l’autonomie de votre mobile :

Évitez les charges nocturnes ; si les appareils bénéficient aujourd’hui de systèmes intelligents, la charge en continue impacte tout de même le stockage d’énergie.

Faire le tri dans ses applis : beaucoup d’apps sont énergivores, même en arrière-plan.

Privilégier le WiFi : en moyenne, la connexion à un réseau WiFi consomme 23 fois moins d’énergie que les données mobiles 4G / 5G.

Protégez le smartphone de la météo : les expositions au soleil, au froid ou à la pluie peuvent durablement abîmer la batterie d’un mobile.

Limiter la luminosité : en passant sur une luminosité adaptative, votre batterie s’épuisera moins vite.

Voilà, vous pouvez maintenant suivre l’état de santé de la batterie de votre smartphone et même augmenter son espérance de vie !