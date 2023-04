Kickass Torrent : la vraie adresse du site en 2023 !

Parmi les sites les plus populaires de torrent, on retrouve Kickass torrent. Cette plateforme créée en 2008 par Artem Vaulin est devenue l’une des plus utilisées au monde dès les années 2010.

KaT, pour les intimes, est une plateforme permettant de télécharger un grand nombre de fichiers médias, cumulant plus d’un million d’utilisateurs jusqu’à sa suppression. Il atteint même en 2015 la 69ᵉ place des sites les plus visités au monde.

Le site fonctionne de manière assez classique, il indexe un ensemble de liens « magnets », facilitant le partage de fichiers en peer-to-peer. Cependant, comme sur toute plateforme de téléchargement réputée illégale, on y retrouve aussi bien des contenus libres que des éléments protégés par les droits d’auteurs.

Pourquoi ce site a été supprimé ?

C’est donc bien la présence de films, musiques et autres médias protégés par la DMCA qui ont mené à la fermeture de Kickass Torrent. Après plusieurs jugements de tribunaux américains, imposant au fondateur de la plateforme de procéder à un nettoyage en profondeur des liens indexés, le site est supprimé en 2016.

Depuis, la plateforme KaT n’est jamais revenue sous ce nom, mais au travers d’une galaxie de sites proxy ou miroirs opérationnels. Clones ou plateformes proches, un grand nombre de sites se sont inspirés de Kickass Torrent pour proposer un service similaire. En 2023, on peut par exemple compter sur YggTorrent qui est lui aussi pris en chasse par les défenseurs des ayants droit.

Le P2P a aussi du plomb dans l’aile et la nouvelle génération de téléchargeurs allergiques à Netflix utilise beaucoup le téléchargement direct (DDL) et des sites comme Wawacity et Zone-Téléchargement.

Peut-on accéder à Kickass Torrent en 2023 ?

Pour faire court, la réponse est oui. Même si le site a été supprimé en 2016, sur ordre des autorités fédérales US, la plate-forme a été relancée sur un autre nom de domaine :

https://kickasstorrents.to/

Comme il s’agit d’un site international, vous trouverez des films venant de tous horizons alors pour cibler du contenu francophone, il faudra taper votre requête avec les mots clés TrueFrench (pour du doublage en français non canadien) ou VOSTFR pour de la version originale sous-titrée en français.

Notez enfin que puisque la grosse verrue Hadopi a fusionné avec le CSA pour former l’Arcom, on peut encore vous causer des ennuis en téléchargeant un fichier via BitTorrent, même en utilisant un lien magnet. Le plus sage est donc de se protéger avec un VPN. Le moins cher du moment est le très bon CyberGhost (2,19 €/mois), mais nous pouvons aussi vous conseiller Surfshark à 2,30 €/mois qui propose des fonctionnalités inédites. Vous êtes riches et vous voulez faire comme tout le monde ? Prenez NordVPN à 3,99 €/mois, alors !