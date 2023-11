Keys : ExpressVPN ajoute gratuitement un gestionnaire de mots de passe

Avec le temps, gérer ses mots de passe devient de plus en plus complexe. S’en rappeler, tout d’abord, mais aussi les sécuriser. Alors, on se tourne vers des gestionnaires de mot de passe, en se demandant s’ils sont sûrs et fiables. Plus d’inquiétude, nous vous présentons une solution de qualité : Keys, par ExpressVPN.

Faisons les présentations. ExpressVPN est, comme son nom le laisse deviner, un service de VPN. Complet, l’outil regroupe tout un ensemble de programmes permettant de renforcer la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs en ligne. Le service, qui a convaincu plus de 3 millions d’utilisateurs autour du globe, enrichit fréquemment sa gamme de nouveaux outils. Dernière nouveauté en date : Keys, un gestionnaire de mots de passe complet.

Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe ?

On le sait, les piratages en ligne sont de plus en plus fréquents. Phishing, virus, arnaques en tout genre, les hackers deviennent de plus en plus inventifs pour avoir accès à nos comptes bancaires ou wallets cryptos. Il est alors crucial de protéger la clé d’entrée à tous vos comptes : le mot de passe.

Problème, beaucoup d’internautes se contentent d’un mot de passe unique pour toutes leurs applications, afin de ne pas avoir à en retenir plusieurs. Pire, le mot de passe le plus répandu en France est 123456, avec deux millions d’utilisateurs. Il faut alors se tourner vers des mots de passe plus complexes, uniques et dédiés à une seule application.

Mais comment gérer une multitude de mots de passe complexes ? C’est là que le gestionnaire de mots de passe entre en jeu. Ce type d’outil permet de stocker dans un espace central tous vos codes, pour plus de facilité mais aussi plus de sécurité. Véritable coffre fort, le gestionnaire peut aussi proposer des outils complémentaires pour renforcer la sûreté de vos comptes. Il faut donc bien choisir son outil : c’est là qu’entre en piste Keys.

Keys : un outil complet pour votre sécurité

Keys, c’est le gestionnaire de mots de passe proposé par ExpressVPN. Intégré directement à la solution, l’outil vient de sortir de bêta test pour être proposé à l’ensemble des utilisateurs. Complet, il propose bien plus qu’un simple entrepôt à codes :

Password Health : l’outil d’ExpressVPN propose un tableau de bord permettant de suivre la santé de l’ensemble de vos mots de passe. En bref, une interface vous permet d’identifier si vos mots de passe ont fuité sur le web, mais aussi de repérer les mots de passe faibles ou réutilisés.

: l’outil d’ExpressVPN propose un tableau de bord permettant de suivre la santé de l’ensemble de vos mots de passe. En bref, une interface vous permet d’identifier si vos mots de passe ont fuité sur le web, mais aussi de repérer les mots de passe faibles ou réutilisés. Authentificator : Keys peut être directement utilisé pour se connecter à une application. Pratique, cette fonctionnalité permet de centraliser un cran plus haut votre sécurité, en évitant d’avoir à entrer le mot de passe dans l’application.

: Keys peut être directement utilisé pour se connecter à une application. Pratique, cette fonctionnalité permet de centraliser un cran plus haut votre sécurité, en évitant d’avoir à entrer le mot de passe dans l’application. Cryptage Zero-Knowledge : pour sécuriser votre gestionnaire, ExpressVPN a fait le choix d’une sécurité zero knowledge. Cela signifie que toutes les informations sensibles contenues dans Keys sont inaccessibles à toute autre personne que vous, et même à ExpressVPN.

En plus de ces fonctionnalités majeures, Keys intègre d’autres outils pratiques, comme un générateur de mots de passe, pour enrichir votre expérience. Enfin, afin de garantir la transparence de l’entreprise en matière de sécurité, ExpressVPN a publié un white paper et annoncé que Cure53 (acteur majeur de la cybersécurité) mènera des audits de sécurité réguliers sur Keys.

Un outil intégré à une solution tout-en-un

Pour finir, Keys s’intègre au sein de l’écosystème ExpressVPN, sans supplément. Et ça, c’est un autre bon point pour cette solution. Le gestionnaire de mots de passe est donc directement accessible au sein d’une solution VPN complète intégrant, donc, un réseau sécurisé à haut débit, le routeur VPN Aircove, des solutions adaptées aux besoins du gaming ou du streaming, et plein d’autres options à découvrir ! Le VPN coûte seulement 6,40 € par mois avec 30 jours pour revenir sur votre décision si jamais vous n’êtes pas satisfait. ExpressVPN propose des serveurs dans 105 pays, une connexion impeccable sur ordinateur ou mobile et des tas de fonctionnalités (DNS privé, split tunneling, Network Lock, protocole Lightway, etc.)